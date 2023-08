Po valties su migrantais katastrofos popiežius perspėja nelikti abejingiems

Trečiadienį 41 žmogus, įskaitant tris vaikus, buvo paskelbtas dingusiu be žinios po to, kai jų nedidelė valtis apvirto praėjus vos kelioms valandoms po to, kai prieš šešias dienas išplaukė iš Tuniso Sfakso uosto.

Keturi išsigelbėjusieji kelias dienas dreifavo jūroje, kol juos paėmė prekybinis laivas ir pakrančių apsaugos tarnyba nugabeno į mažytę Italijos Lampedūzos salą, kur jie atskleidė, kas nutiko kitiems.

„Su liūdesiu sužinojau žinią apie naują migrantų valties sudužimą Viduržemio jūroje, – sakoma pontifiko pareiškime, paskelbtame jo oficialioje paskyroje socialiniame tinkle „X“. – Nelikime abejingi šioms tragedijoms ir melskimės už aukas ir jų šeimas.“

REKLAMA

REKLAMA

Tai buvo naujausias iš kelių kruvinų valčių sudužimų centrinėje Viduržemio jūros dalyje, apie kuriuos pranešta pastarosiomis dienomis.

86 metų popiežius iš Argentinos nuolat ragina geriau elgtis su tais, kurie bėga iš savo namų, ieškodami geresnio gyvenimo kitur.

REKLAMA

Pirmoji jo kelionė už Romos ribų po to, kai 2013 metais buvo paskirtas Katalikų Bažnyčios vadovu, buvo į Lampedūzą – pirmąjį uostą daugeliui migrantų ir pabėgėlių, bandančių pasiekti Europą.

Jungtinių Tautų Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) duomenimis, šiemet jau žuvo daugiau kaip 1 800 žmonių, bandžiusių keliauti centrinės Viduržemio jūros dalies maršrutu iš Šiaurės Afrikos į Italiją ir Maltą.

TMO atstovas spaudai Flavio Di Giacomo (Flavijus Di Džakomas) trečiadienį teigė, kad migrantai vis dažniau naudojasi pigiomis geležinėmis valtimis, kurios lūžta po 20 ar 30 valandų plaukimo.

„Labai tikėtina, kad nuskendusių valčių yra kur kas daugiau nei tos, apie kurias žinome, – dėl to labiausiai bijoma“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP.