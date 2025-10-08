Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po Ukrainos atakos Kryme jau trečią dieną liepsnoja naftos terminalas

2025-10-08 14:51 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 14:51

Po Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimo laikinai okupuoto Krymo Feodosijos mieste jau trečią dieną dega naftos terminalas.

Liepsnos Kryme: po dronų atakos užsidegė naftos bazė (nuotr. stop kadras)

Po Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimo laikinai okupuoto Krymo Feodosijos mieste jau trečią dieną dega naftos terminalas.

1

Apie tai remdamasis palydovinių nuotraukų duomenimis pranešė platformos „Telegram“ kanalas „Krymo vėjas“.

„Šiandien 01.40 val. prasidėjo trečioji diena po Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimo, per kurį naftos bazėje kilo gaisras“, – rašoma pranešime.

Pažymima, kad aitrius gaisro dūmus vėjas neša už dešimčių kilometrų ir nuo jų kenčia gyventojai. Praėjusį vakarą dūmų pėdsakas driekėsi 26 kilometrus į vakarus.

Kartu pastebima, kad Rusijos okupacinė administracija Kryme apie šį incidentą vis dar tyli ir jokio nepaskelbė nepateikė.

Kaip pranešama, spalio 6 d. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas patvirtino, kad Feodosijoje buvo sunaikintas naftos ir naftos produktų perkrovimo kompleksas.

Okupacinei Krymo administracijai ir jos kontroliuojamai žiniasklaidai buvo nurodyta iki spalio 8 d. tylėti apie išpuolį prieš naftos terminalą Feodosijoje ir kitus panašius incidentus.

