Po Ukrainos atakos Kryme jau trečią dieną liepsnoja naftos terminalas

Apie tai remdamasis palydovinių nuotraukų duomenimis pranešė platformos „Telegram“ kanalas „Krymo vėjas“.
„Šiandien 01.40 val. prasidėjo trečioji diena po Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimo, per kurį naftos bazėje kilo gaisras“, – rašoma pranešime.
Pažymima, kad aitrius gaisro dūmus vėjas neša už dešimčių kilometrų ir nuo jų kenčia gyventojai. Praėjusį vakarą dūmų pėdsakas driekėsi 26 kilometrus į vakarus.
Kartu pastebima, kad Rusijos okupacinė administracija Kryme apie šį incidentą vis dar tyli ir jokio nepaskelbė nepateikė.
Kaip pranešama, spalio 6 d. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas patvirtino, kad Feodosijoje buvo sunaikintas naftos ir naftos produktų perkrovimo kompleksas.
Okupacinei Krymo administracijai ir jos kontroliuojamai žiniasklaidai buvo nurodyta iki spalio 8 d. tylėti apie išpuolį prieš naftos terminalą Feodosijoje ir kitus panašius incidentus.
