Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po skandalingo sulaikymo princas kratosi kaltės: kreipėsi į teismą

2026-10-05 12:22 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-05 12:22
Pridėkite kaip šaltinį Google

Buvęs Jungtinės Karalystės (JK) princas Andrew Mountbattenas-Windsoras kreipėsi į Aukštąjį teismą, siekdamas „panaikinti kratos orderius“, kuriuos policija gavo prieš jo sulaikymą anksčiau šiais metais, pirmadienį patvirtino teismų institucijos.

Lietuvos merginų susirašinėjimai su Epsteinu: intymios žinutės, dovanos ir modelių agentūrų vaidmuo (nuotr. stop kadras)

Buvęs Jungtinės Karalystės (JK) princas Andrew Mountbattenas-Windsoras kreipėsi į Aukštąjį teismą, siekdamas „panaikinti kratos orderius“, kuriuos policija gavo prieš jo sulaikymą anksčiau šiais metais, pirmadienį patvirtino teismų institucijos.

REKLAMA
0

Londono teismas ketvirtadienį ketina surengti uždarą posėdį, sakoma pranešime.

Buvęs princas Andrew teismo prašo panaikinti kratos orderius Jeffrey Epsteino byloje

Karaliaus Charleso III (Karolio III) brolis ginčija Temzės slėnio policijos veiksmus dėl kratų jo buvusiuose ir dabartiniuose namuose karališkosiose valdose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pareigūnai 66 metų vyrą sulaikė per jo gimtadienį, vasario 19 dieną, įtariant piktnaudžiavimu padėtimi. Įtarimai yra susiję su jo ryšiais su velioniu JAV lytiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu. Vėliau tą pačią dieną buvęs princas buvo paleistas, tačiau tyrimas tęsiamas.

REKLAMA
REKLAMA

A. Mountbattenas-Windsoras neigia bet kokius nusižengimus.

Pareigūnai, kurie atvyko į atokią Sandringamo karališkąją valdą Rytų Anglijoje jo sulaikyti, apieškojo ir jo namus ten, ir buvusią jo rezidenciją Vindzore, į vakarus nuo Londono.

REKLAMA

Apie A. Mountbatteno-Windsoro teisinį skundą sekmadienį vėlai vakare pirmasis pranešė laikraštis „The Daily Telegraph“.

Leidinys pažymėjo, kad tai yra pirmas kartas nuo 1649 metų Karolio I teismo proceso, kai koks nors JK karališkosios šeimos narys užginčija prieš jį nukreipto baudžiamojo proceso teisėtumą.

Teigiama, kad jo teisininkų komanda norėjo išsiaiškinti, ar Londono Senojo Beilio (Aukščiausiojo baudžiamojo teismo) teisėjo išduoti kratos orderiai buvo teisėti.

REKLAMA
REKLAMA

A. Mountbatteno-Windsoro teisininkų komanda į prašymą pakomentuoti situaciją kol kas neatsakė.

Teismų sistemos spaudos tarnyba nurodė, kad „byla susijusi su Andrew Mountbatteno-Windsoro prašymu atlikti teisminę peržiūrą ir panaikinti kratos orderius, kuriuos 2026 metų vasario 18 dieną išdavė Aukščiausiojo baudžiamojo teismo teisėjas“.

Ji pridūrė, kad ketvirtadienio posėdis bus susijęs su Temzės slėnio policijos prašymu apriboti prieigą prie šios bylos dokumentų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Policijos atstovai pareiškime teigė: „Nors mūsų tyrimas dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi tęsiasi, šiuo metu dalyvaujame teismo procese dėl Aukščiausiojo baudžiamojo teismo anksčiau išduotų orderių. Kadangi šis teisinis procesas šiuo metu vyksta, teikti daugiau komentarų būtų netikslinga.“

A. Mountbatteno-Windsoro sulaikymas ir policijos kratos tapo nauju nuosmukiu nemalonę užsitraukusiam buvusiam princui, iš kurio pernai dėl ryšių su J. Epsteinu buvo atimti karališkieji titulai.

JAV šių metų pradžioje paviešintuose dokumentuose, susijusiuose su J. Epsteinu, buvo ir el. laiškų, rodančių, kad A. Mountbattenas-Windsoras su juo galimai dalijosi konfidencialia informacija.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų