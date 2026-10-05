Po skandalingo sulaikymo princas kratosi kaltės: kreipėsi į teismą

Londono teismas ketvirtadienį ketina surengti uždarą posėdį, sakoma pranešime.
Buvęs princas Andrew teismo prašo panaikinti kratos orderius Jeffrey Epsteino byloje
Karaliaus Charleso III (Karolio III) brolis ginčija Temzės slėnio policijos veiksmus dėl kratų jo buvusiuose ir dabartiniuose namuose karališkosiose valdose.
Pareigūnai 66 metų vyrą sulaikė per jo gimtadienį, vasario 19 dieną, įtariant piktnaudžiavimu padėtimi. Įtarimai yra susiję su jo ryšiais su velioniu JAV lytiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu. Vėliau tą pačią dieną buvęs princas buvo paleistas, tačiau tyrimas tęsiamas.
A. Mountbattenas-Windsoras neigia bet kokius nusižengimus.
Pareigūnai, kurie atvyko į atokią Sandringamo karališkąją valdą Rytų Anglijoje jo sulaikyti, apieškojo ir jo namus ten, ir buvusią jo rezidenciją Vindzore, į vakarus nuo Londono.
Apie A. Mountbatteno-Windsoro teisinį skundą sekmadienį vėlai vakare pirmasis pranešė laikraštis „The Daily Telegraph“.
Leidinys pažymėjo, kad tai yra pirmas kartas nuo 1649 metų Karolio I teismo proceso, kai koks nors JK karališkosios šeimos narys užginčija prieš jį nukreipto baudžiamojo proceso teisėtumą.
Teigiama, kad jo teisininkų komanda norėjo išsiaiškinti, ar Londono Senojo Beilio (Aukščiausiojo baudžiamojo teismo) teisėjo išduoti kratos orderiai buvo teisėti.
A. Mountbatteno-Windsoro teisininkų komanda į prašymą pakomentuoti situaciją kol kas neatsakė.
Teismų sistemos spaudos tarnyba nurodė, kad „byla susijusi su Andrew Mountbatteno-Windsoro prašymu atlikti teisminę peržiūrą ir panaikinti kratos orderius, kuriuos 2026 metų vasario 18 dieną išdavė Aukščiausiojo baudžiamojo teismo teisėjas“.
Ji pridūrė, kad ketvirtadienio posėdis bus susijęs su Temzės slėnio policijos prašymu apriboti prieigą prie šios bylos dokumentų.
Policijos atstovai pareiškime teigė: „Nors mūsų tyrimas dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi tęsiasi, šiuo metu dalyvaujame teismo procese dėl Aukščiausiojo baudžiamojo teismo anksčiau išduotų orderių. Kadangi šis teisinis procesas šiuo metu vyksta, teikti daugiau komentarų būtų netikslinga.“
A. Mountbatteno-Windsoro sulaikymas ir policijos kratos tapo nauju nuosmukiu nemalonę užsitraukusiam buvusiam princui, iš kurio pernai dėl ryšių su J. Epsteinu buvo atimti karališkieji titulai.
JAV šių metų pradžioje paviešintuose dokumentuose, susijusiuose su J. Epsteinu, buvo ir el. laiškų, rodančių, kad A. Mountbattenas-Windsoras su juo galimai dalijosi konfidencialia informacija.
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