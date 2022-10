Po pokalbio su Sunaku Zelenskis tikisi ryšių su Londonu plėtojimo

„Tikiu, kad mūsų valstybių partnerystė, taip pat Britanijos... lyderystė ginant demokratiją ir laisvę toliau stiprės“, – sakė V. Zelenskis savo tradiciniame vakaro pranešime.

Ukrainos lyderis taip pat pakvietė britų ministrą pirmininką apsilankyti Ukrainoje.

Vėliau socialiniame tinkle „Twitter“ V. Zelenskis pridūrė: „Per puikų pokalbį su Rishi Sunaku sutarėme rašyti naują Ukrainos ir JK santykių skyrių, bet istorija yra ta pati – visiška parama Rusijos agresijos akivaizdoje.“

In an excellent conversation with @RishiSunak we agreed to write a new chapter in 🇺🇦-🇬🇧 relations but the story is the same - full support in the face of Russian aggression. I appreciate PM’s first call to Ukraine. And always grateful for the support of the 🇬🇧 people.