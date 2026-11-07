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Po mirtinų šaudynių Krokuvoje – Nausėdos žinutė Lenkijai

2026-11-07 18:30 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
2026-11-07 18:30
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Po mirtinų šaudynių Krokuvoje, pasisakė ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Pasaulis išreiškia paramą Lenkijai.

Gitanas Nausėda (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (11)

Po mirtinų šaudynių Krokuvoje, pasisakė ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Pasaulis išreiškia paramą Lenkijai.

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G. Nausėda palaikymą Lenkijai išreiškė platformoje „X“.

„Esu giliai nuliūdęs dėl tragiškų šaudynių Krokuvoje. Nuoširdžiai užjaučiu žuvusiųjų šeimas ir artimuosius. Linkiu visiems sužeistiesiems greito ir visiško pasveikimo.

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Lietuva šiuo sunkiu metu visiškai solidarizuojasi su prezidentu Nawrockiu ir Lenkijos žmonėmis“, – rašo jis.

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Per šaudynes Krokuvoje žuvo penki žmonės, daugiau kaip dešimt buvo sužeisti

Šeštadienio popietę per šaudymą pietų Lenkijos Krokuvos mieste žuvo penki žmonės, daugiau kaip dešimt buvo sužeista, tarp jų – policijos pareigūnai, pranešė vietos policija.

Policija pranešė, kad pareigūnai įtariamąjį pašovė ir jis vežamas į ligoninę.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šaudynės Krokuvoje

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Anksčiau socialiniame tinkle X paskelbtame policijos pranešime buvo sakoma, kad apie 15 val. užpuolikas automobiliu įvažiavo į Turgaus aikštę ir pradėjo šaudyti į praeivius. Vėliau jis buvo sulaikytas.

Krokuvos valstybinės priešgaisrinės tarnybos atstovas Hubertas Cieply sakė, kad šūviai buvo paleisti iš važiuojančio automobilio.

Turgaus aikštėje vyko didelė gelbėjimo operacija, nusileido medicinos pagalbos sraigtasparnis. 

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Šūviams nuaidėjus ugniagesiai ragino gyventojus ir turistus vengti šios vietos, kol pareigūnai ieškojo šaulio.

Apie tragišką šaudymą Krokuvoje, antrajame pagal dydį Lenkijos mieste, socialiniame tinkle X pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.

„Vidaus reikalų ministras informuoja mane apie padėtį Krokuvoje po tragiško šaudymo“, – parašė jis ir pridūrė, kad policija aiškinasi išpuolio motyvus ir visas jo aplinkybes.

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Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis pranešė palaikantis ryšį su visomis tarnybomis ir besitikintis, kad bus išsamiai išaiškintos šaudymo Krokuvoje aplinkybės.

„Mano mintys – su žuvusiaisiais, sužeistaisiais ir jų šeimomis“, – sakė jis.

Jis taip pat pranešė, kad Nacionalinio saugumo biuro (BBN) vadovas Bartoszas Grodeckis vyksta į Krokuvą.

Teisingumo ministras Waldemaras Zurekas socialiniame tinkle X parašė, kad prokurorai, policija ir visos atsakingos tarnybos jau dirba įvykio vietoje.

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Jis pažadėjo, kad valdžios institucijos užtikrins, jog šio nusikaltimo vykdytojas atsakytų už savo veiksmus ir būtų griežtai nubaustas“

Policija kol kas nepateikė galimų šaulio motyvų.

Šaudymai Lenkijoje, Europos Sąjungos ir NATO narėje, esančioje rytiniame Aljanso flange ir besiribojančioje su Ukraina, yra reti.

Šalyje buvo sustiprintas budrumas po spalį įvykusių kelių išpuolių peiliais. Tuo metu ministras pirmininkas D. Tuskas juos pasmerkė kaip smurto kulto apraišką.

Varšuva, nuo 2022 m. plataus masto Rusijos invazijos pradžios tvirtai remianti Ukrainą, ne kartą perspėjo apie Rusijos rengiamas diversijas ir hibridinį karą Lenkijos teritorijoje. Maskva šiuos kaltinimus atmeta.

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