Po JT Saugumo Tarybos priimtos rezoliucijos Netanyahu atšaukė Izraelio delegacijos kelionę į JAV

JT Saugumo Taryba pirmadienį, praėjus beveik šešiems mėnesiams nuo Gazos karo pradžios, pirmą kartą priėmė rezoliuciją, kurioje reikalaujama „nedelsiant nutraukti ugnį“. Be to, įtakinga JT institucija pareikalavo nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus islamistinio „Hamas“ judėjimo rankose esančius įkaitus. Veto teisę turinčios Jungtinės Valstijos, kurios yra svarbiausia Izraelio sąjungininkė, šį kartą per balsavimą susilaikė, ir tai leido priimti rezoliuciją. Likusios 14 Saugumo Tarybos narių balsavo už.

Priėmus tarptautinės teisės požiūriu įpareigojančią rezoliuciją, didėja tarptautinis spaudimas konflikto šalims Izraeliui ir „Hamas“. Tačiau abejotina, ar rezoliucija turės įtakos Izraelio premjero Benyamino Netanyahu vyriausybės ar „Hamas“ sprendimams dėl tolesnės karo eigos ir jei taip, tai kiek.