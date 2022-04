Po išpuolių Kyjive ES žada skelbti daugiau sankcijų Rusijai

„Esu sukrėstas pribloškiančių vaizdų, kuriuose matyti Rusijos kariuomenės vykdyti žiaurumai išlaisvintoje Kyjivo srityje. #BučaŽudynės“, – parašė jis tviteryje.

„Europos Sąjunga (ES) padeda Ukrainai ir nevyriausybinėms organizacijoms renkant būtinus įrodymus, kuriuos būtų galima panaudoti tarptautiniuose teismuose.“

uropos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis (Šarlis Mišelis) sekmadienį pasmerkė Rusijos pajėgų prie Ukrainos sostinės Kyjivo vykdytus žiaurumus ir pažadėjo paskelbti Maskvai dar daugiau sankcijų.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні!