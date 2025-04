Po išpuolio Kašmyre Indija ėmėsi diplomatinių priemonių prieš Pakistaną

Įgyvendinant tokias priemones, be kita ko, bus stabdomas svarbios sutarties dėl dalijimosi vandens ištekliais galiojimas, uždaromas pagrindinis kaimynių sausumos sienos kontrolės punktas ir mažinamas diplomatinio personalo skaičius, iš Islamabado atšaukiant keletą Indijos diplomatų ir nurodant keliems pakistaniečiams vykti namo.

„1960 m. Indo vandens sutartis tuojau pat laikinai sustabdoma, kol Pakistanas aiškiai ir neatšaukiamai atsisakys remti valstybių sienas peržengiantį terorizmą“, – Naujajame Delyje kalbėdamas su žurnalistais sakė Indijos užsienio reikalų sekretorius Vikramas Misris.

1960 m. Indo vandens sutartimi Indijai ir Pakistanui atiteko po tris Himalajų upes bei teisė naudotis vandens jėgainių ir žemės drėkinimo ištekliais.

Be to, ja buvo įsteigta Indijos ir Pakistano Indo komisija, turėjusi spręsti bet kokias iškylančias problemas.

V. Misris pridūrė, kad Atario–Vagos pasienio kontrolės punktas „bus nedelsiant uždarytas“, nors galiojančius kelionės dokumentus turintieji iki gegužės 1 d. galės per jį grįžti.

Pasienio kontrolės punkto uždarymas yra labai simbolinis – būtent prie Atario–Vagos pasienio kontrolės punkto kas vakarą renkasi minios, džiaugsmingai sveikinančios išpūstomis krūtinėmis iškilmingai žygiuojančius savo šalies karius, kurių teatrališkas rikiuotės ritualas simbolizuoja šių dviejų šalių varžybas.

1959 m. pasienyje prasidėjęs kasdienis ritualas laikui bėgant iš esmės nepasikeitė ir išgyveno daugybę diplomatinių ir karinių konfliktų.

Be to, Indija paskelbė nurodžiusi Islamabado gynybos atašė ir kitiems kariuomenės atstovams Naujajame Delyje per savaitę išvykti iš šalies – savo ruožtu, Pakistaną paliks ir keletas pačios Indijos gynybos, karinio jūrų laivyno ir oro pajėgų patarėjų.

Nė viena grupė atsakomybės už antradienį 26 žmonių gyvybes nusinešusį išpuolį Kašmyre neprisiėmė, tačiau šiame regione, kurio didžioji gyventojų dalis yra musulmonai, nuo 1989 m. tęsiasi sukilimas. Sukilėliai siekia nepriklausomybės ir nori susijungti su Pakistanu, kuris kontroliuoja mažesnę Kašmyro regiono dalį ir, kaip Indija, reiškia pretenzijas į visą jo teritoriją.

Indas upė yra viena iš ilgiausių Azijos upių ir kerta itin jautrias regiono valstybių sienas, įskaitant ir tą, kuri Kašmyre skiria branduolinių ginklų turinčią Indiją ir Pakistaną.

Teoriškai, 1960 m. Indo vandens sutartimi vandens ištekliai buvo padalyti tarp abejų šalių, tačiau dėl šios sutarties ne karta yra kilę ginčų.

Pakistanas nuo seno baiminasi, kad aukštupyje esanti Indija gali atimti iš jo galimybę naudotis upės vandenimis, o dėl to nukentėtų jo žemės ūkis.