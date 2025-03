Po ginčo su lenkų URM, Muskas žada išsaugoti Ukrainos prieigą prie „Starlink“

Jungtinės Valstijos sustabdė karinę pagalbą ir dalijimąsi žvalgybos informacija su Ukraina po vasario 28 dieną įvykusio prezidentų Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimo Baltuosiuose rūmuose, virtusio viešu ginču.

Dėl to kilo nuogąstavimų, kad E. Muskas, artimas D. Trumpo sąjungininkas, gali nutraukti Ukrainos prieigą prie savo privačios ryšių sistemos „Starlink“.

Tai – palydovinio interneto paslauga, kurią teikia E. Musko bendrovė „SpaceX“. „Starlink“ terminalai suteikia prieigą prie didelės spartos interneto ten, kur jo nėra, ir leidžia Ukrainos kariuomenei, be kita ko, koordinuoti artilerijos smūgius bei valdyti dronus.

Sekmadienį, po internetinio konflikto su Lenkijos užsienio reikalų ministru Radoslawu Sikorskiu, į kurį įsitraukė ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, E. Muskas patikino, kad prieigos nenutrauks.

„Kad būtų labai aišku, kad ir kiek nesutinku su Ukrainos politika, „Starlink“ niekada neišjungs savo terminalų“, – rašė E. Muskas.

„Aš tiesiog teigiu, kad be „Starlink“ Ukrainos linijos sugriūtų, nes rusai gali sutrikdyti visus kitus ryšius! Mes niekada to nedarytume ir niekada nenaudotume to kaip derybinio žetono“, – teigė jis.

D. Trumpo administracija spaudžia V. Zelenskį, kad šis pasirašytų susitarimą dėl Ukrainos naudingųjų iškasenų ir sutiktų nutraukti ugnį su Rusija be aiškių saugumo garantijų kaip taikos susitarimo preliudiją.

E. Muskas palaiko šią poziciją ir sekmadienį perspėjo, kad išjungus „Starlink“ Ukrainos pajėgoms, kurios nuo 2022 metų vasario kovoja su plataus masto Rusijos invazija, „sugrius visa Ukrainos fronto linija“.

Tai paskatino R. Sikorskį savo įraše socialiniame tinkle „X“ perspėti: „Starlink“ Ukrainai apmoka Lenkijos skaitmeninimo ministerija ir tai kainuoja apie 50 mln. dolerių per metus.“

„Jei „SpaceX“ pasirodys esanti nepatikima tiekėja, būsime priversti ieškoti kitų tiekėjų“, – pridūrė jis.

E. Muskas atsakė paniekinamai, sakydamas Lenkijos ministrui: „Tylėk, mažas žmogaus. Jūs sumokate mažytę dalį išlaidų. Ir nėra jokio „Starlink“ pakaitalo.“

Į apsikeitimą nuomonėmis įsitraukė ir Vašingtono diplomatijos vadovas, JAV valstybės sekretorius M. Rubio, apkaltinęs R. Sikorskį, kad šis „tiesiog išsigalvoja“.

„Niekas negrasino, kad Ukraina bus atkirsta nuo „Starlink“. Ir pasakykite „ačiū“, nes be „Starlink“ Ukraina jau seniai būtų pralaimėjusi šį karą, o rusai dabar būtų pasienyje su Lenkija“, – sakė jis.