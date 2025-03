Muskas aršiai užsipuolė Zelenskį: „Smarkiai pakenkė sau visuomenės akyse“

V. Zelenskis penktadienį Ovaliajame kabinete susitiko su JAV prezidentu ir viceprezidentu J. Vance‘u. Susitikimas turėjo vykti dėl naudingųjų iškasenų, kuriomis Kyjivas tikėjosi užsitikrinti JAV paramą ateityje.

Vis dėlto susitikimas virto V. Zelenskio susirėmimu su viceprezidentu J. Vance‘u, kuris pareiškė, jog Ukrainos prezidentas nepadėkojo D. Trumpui už JAV suteiktą paramą.

Abiejų vadovų išsišokimai baigėsi tuo, kad po pietų surengta spaudos konferencija buvo atšaukta anksčiau laiko. Tuomet Ukrainos prezidentui buvo liepta palikti Baltuosius rūmus.

Maža to, į dviejų pasaulio lyderių ginčą įsitraukė ir milijardierius E. Muskas, kuris nuo sausio mėnesio, kai pradėjo eiti pareigas, tapo vienu įtakingiausių prezidento D. Trumpo vyresniųjų patarėjų.

Savo socialiniame tinkle „X“ E. Muskas atsakė į Benny Johnsono įrašą, kuriame teigiama, kad amerikiečiai mano, jog JAV per daug padeda Ukrainai.

B. Johnsonas rašė: „Dabar daugiau žmonių mano, kad JAV per daug padeda Ukrainai – nuo 7 proc. iki 41 proc. Be to, pasitikėjimas V. Zelenskiu sumažėjo nuo 72 proc. iki mažiau nei 48 proc.“

E. Muskas citavo šį įrašą ir rašė: „Zelenskis smarkiai pakenkė sau visuomenės akyse. Tiesiog faktas.“

Kitame kandžiame pranešime E. Muskas V. Zelenskio strategiją dėl vykstančio konflikto su Rusija pavadino „žiauria ir nežmoniška“.

What I said over 2 years ago was that Ukraine should seek peace or suffer severe loss of life for no gains.



The latter was Zelensky’s choice.



Now, he wants to do that again.



