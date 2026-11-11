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Po dramatiškų įvykių – šimtatūkstantinės eitynės Varšuvos centre

2026-11-11 21:44 / šaltinis: BNS
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2026-11-11 21:44
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Iki 250 tūkst. žmonių, tarp jų Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis, trečiadienį dalyvavo kasmetinėse Nepriklausomybės dienos eitynėse Varšuvos centre.

Tyliosios eitynės Krokuvoje, skirtos šaudynių aukoms atminti EPA

Iki 250 tūkst. žmonių, tarp jų Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis, trečiadienį dalyvavo kasmetinėse Nepriklausomybės dienos eitynėse Varšuvos centre.

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Miesto institucijos pranešė, kad minėjimai iš esmės buvo taikūs ir temdomi tik draudžiamo signalinių raketų ir petardų naudojimo.

Varšuvos saugumo centro direktorius Jaroslawas Misztalas trečiadienį paskelbė, kad šių metų eitynėse dalyvavo 250 tūkst. dalyvių. Renginio organizatoriai skelbia, kad dalyvių buvo nuo 500 tūkst. iki milijono.

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Pernai miesto savivaldybė skelbė, kad Nepriklausomybės dienos eitynėse dalyvavo apie 100 tūkst. žmonių, o organizatoriai teigė, kad jų buvo 300 tūkstančių.

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Eitynės trečiadienį prasidėjo prieš pat 15 valandą. Dalyviai sveikino K. Nawrockį skanduodami „Sveikas, pone prezidente“, o tada sugiedojo šalies himną. Nešinas Lenkijos vėliava prezidentas žygiavo kartu su savo vyresniuoju sūnumi ir svarbiais padėjėjais. K. Nawrockis kartu su minia perėjo Poniatowskio (Poniatovskio) tiltą ir kitoje upės pusėje paliko procesiją.

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Eitynėse taip pat dalyvavo dešiniosios opozicinės partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS), kraštutinių dešiniųjų Konfederacijos politikai, Konstitucinio Tribunolo teisėjas Bogdanas Swieczkowskis, kurį neseniai nuo Tribunolo pirmininko pareigų nušalino ilgiausiai teisme dirbanti teisėja Anna Korwin-Piotrowska.

Lenkijos nacionalinėmis spalvomis – balta ir raudona – pasipuošę eitynių dalyviai skandavo tokius šūkius, kaip „Šlovė didžiai Lenkijai“, „Garbė ir šlovė didvyriams“, „Čia Lenkija, ne Briuselis, (premjero Donaldo) Tusko čia nepalaiko“. Oficialus renginio šūkis buvo „Lenkas yra šeimininkas Lenkijoje“. Viename plakate buvo parašyta: „Masinės imigracijos šalyje inovacijų nebus“.

Nepaisant savivaldybės draudimo, eitynių metu buvo leidžiamos signalinės raketos ir garsios petardos. Kalbėdamas spaudos konferencijoje miesto saugumo centre, Varšuvos meras Rafalas Trzaskowskis patvirtino, kad, neskaitant pirotechnikos taisyklių pažeidimų, Nepriklausomybės dienos susibūrimai sostinėje vyko taikiai.

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