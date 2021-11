Plinta reta liga, nuo kurios žmonės net miršta: nepatikėsite, kas ją platina

Leptospirozę arba Weilio ligą sukelia kamščiatraukio formos Leptospira bakterijos. Žmonėms jis perduodamas per užkrėstą įvairių gyvūnų, įskaitant galvijų, kiaulių ir šunų, šlapimą, nors Niujorke dažniausiai ligą platina žiurkės. Dauguma užsikrečia po tiesioginio kontakto su šlapimu, tačiau užsikrėtimas taip pat gali būti užteršto dirvožemio ar gėlo vandens pasekmė.

Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) duomenimis, pasaulyje kasmet nustatoma per milijoną atvejų ir apie 59 000 mirčių. Tačiau JAV atvejų pasitaiko retai, o Niujorke – dar rečiau – per 15 metų nuo 2006 iki 2020 m. mieste buvo užfiksuoti tik 57 leptospirozės atvejai. Dėl to infekcijų šuolis 2021-aisiais yra labai netikėtas.

Jau šiais metais tokių atvejų buvo daugiau nei bet kuriais kitais. Visi Niujorko rajonai, išskyrus Stateno salą, pranešė apie nustatytas infekcijas.

Daugeliu atvejų pasireiškia į gripą panašūs simptomai – karščiavimas, šaltkrėtis, raumenų skausmai, galvos skausmas. Kai kurie gali nejausti jokių simptomų, o kitiems gali pasireikšti vėmimas, viduriavimas ar gelta. Retai pasitaiko sunki ligos forma. Tik apie 10 procentų žmonių, sergančių leptospiroze, serga sunkiai – patiria inkstų nepakankamumą, kepenų pažeidimą, meningitą, kvėpavimo pasunkėjimą ir (arba) kraujavimą. Laimei, šią ligą galima išgydyti antibiotikais.

Rugsėjo mėn. Niujorko sveikatos departamentas paskelbė viešą patarimą po 14-ojo atvejo – nuo tada jų skaičius išaugo iki 15. Didžioji dauguma jų buvo hospitalizuoti dėl ūminio inkstų ir kepenų nepakankamumo, o du taip pat turėjo sunkių plaučių problemų. Tik vienas žmogus užsikrėtė keliaudamas, o tarp vietinių atvejų dauguma buvo aplinkoje, kurioje būta užsikrėtusių žiurkių. Sveikatos apsaugos pareigūnai sako, kad šie atvejai yra tiriami ir, kur to reikia, stengiamasi pašalinti infestacijas.

Niujorkas garsėja savo (ypač ištvermingomis) žiurkėmis. Miesto legenda sako, kad jų yra tiek pat, kiek žmonių, nors statistika tai ginčija. Pranešama, kad 2021 m. žiurkių padaugėjo, palyginus su praėjusiais metais, tačiau tai gali pasakyti daugiau apie padidėjusį žmonių aktyvumą po nutraukto karantino, nei žiurkių gausą.

Sveikatos departamentas pataria vengti kontakto su žiurkėmis, įskaitant vietas, kuriose jos galėjo šlapintis. Jei tai neįmanoma, rekomenduojama mūvint gumines pirštines išvalyti tas vietas, kuriose buvo žiurkės.