Plieno gamykloje Turkijoje driokstelėjo sprogimas: žuvo 16 žmonių

Už maždaug 60 kilometrų į šiaurę nuo Izmyro uostamiesčio esančioje „Habas“ plieno gamykloje, kurioje sprogimas įvyko maždaug vidurdienį (11 val. Lietuvos laiku), po griuvėsiais įstrigę aštuoni darbininkai, pranešė Izmyro gubernatorius Suleymanas Elbanas.
Internete pasirodžiusiame vaizdo įraše matyti į dangų kylantis didžiulis tirštų dūmų debesis ir liepsnose skęstantis aukštas statinys „Habas Demir Celik“ gamykloje Aliahoje.
„Bus nustatytos visos šio tragiško incidento, kuris giliai nuliūdino mūsų tautą, aplinkybės, įskaitant tai, kaip ir kodėl tai įvyko, ar buvo kokio nors aplaidumo ir kas už tai atsakingas“, – per televiziją pareiškė R. T. Erdoganas.
Jis pridūrė, kad dviejų iš sužeistųjų būklė yra sunki.
„Habas“ yra privati įmonių grupė ir viena didžiausių plieno gamintojų Turkijoje.
Nuvirto kranas
Pasak Izmyro gubernatoriaus, sprogimą sukėlė tiltinis kranas, įgriuvęs į didelę pramoninę krosnį, naudojamą išlydyto plieno liejimo procese.
„Kai „Habas“ geležies ir plieno gamykloje buvo atliekami katilo keitimo darbai, tiltinis kranas nuvirto ir įgriuvo į lankinę krosnį, sukėlęs sprogimą už jos esančioje plieno liejykloje“, – žurnalistams sakė S. Elbanas.
Liudininkas Denizas Ulkeris sakė, kad tai atrodė tarsi „žemės drebėjimas“.
„Kai pažvelgiau į gamyklą kitoje gatvės pusėje, iš jos veržėsi tiršti juodi dūmai. Ten, kur buvo kaminas, kilo gaisras“, – pasakojo jis naujienų agentūrai „Anadolu“.
Izmyro meras Cemilis Tugay socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad gelbėtojų komandos „tęsia darbus ir šalina sugriuvusią platformą“, o nukentėjusieji yra gamyklos darbininkai.
Darbininkų grupės teigia, kad „Habas“ objektuose jau seniai kyla saugos problemų.
Naujienų agentūros AFP žurnalistui susisiekus su „Habas“ atstovais, jie atsisakė atsakyti į klausimus.
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