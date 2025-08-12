Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Plieno gamykloje JAV nugriaudėjo sprogimai: yra žuvusių ir sužeistų

2025-08-12 07:43 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-08-12 07:43

Pirmadienį Pensilvanijos valstijoje esančioje kompanijos „US Steel“ gamykloje nugriaudėjus sprogimams, žuvo du darbininkai ir 10 dar buvo sužeista, pranešė valdžios pareigūnai.

Per sprogimus Pensilvanijos plieno gamykloje du žmonės žuvo, 10 atsidūrė ligoninėje (nuotr. SCANPIX)
7

„Šiandien kompanijos „U.S. Steel“ kokso gamykloje Klertone įvyko keli sprogimai“, – platformoje „X“ rašė valstijos gubernatorius Joshas Shapiro, omenyje turėdamas gamyklą, esančią maždaug už 25 kilometrų nuo Pitsburgo.

„Sužeisti darbininkai jau išvežti į vietos ligonines, kur jiems bus suteikta pagalba, gamykloje tebevyksta paieškos ir gelbėjimo darbai“, – pridūrė jis.

„US Steel“ ir Olegenio apygardos policija pranešė, kad du žmonės buvo rasti negyvi, o antrojo žuvusiojo kūnui surasti prireikė „didelės paieškos ir gelbėjimo operacijos“.

Valdžios institucijų teigimu, vienas sužeistasis, kuris anksčiau buvo laikomas dingusiu be žinios, buvo išgelbėtas ir nugabentas į ligoninę gydyti, be to, „[dar] devyni žmonės buvo išvežti į rajono ligonines, kur gydomi dėl įvairių sužeidimų“.

„US Steel“ paaiškino, kad incidentas įvyko pirmadienį apie 11 val. ryto (15.00 val. Grinvičo laiku) ir kad į įvykio vietą buvo nedelsiant išsiųstos avarinės tarnybos.

„Tokiomis akimirkomis, kaip ši, kompanijos „U.S. Steel“ darbuotojai susivienija, kad išreikštų savo meilę, maldas ir palaikymą visiems nukentėjusiems“, – teigiama bendrovės generalinio direktoriaus Davido Burritto pareiškime.

Kai kurios JAV žiniasklaidos priemonės pranešė, kad po sprogimo nuolaužomis yra palaidota žmonių.

AFP nepatvirtintuose vaizdo įrašuose, paskelbtuose socialiniuose tinkluose, buvo matyti ugniagesiai, kovojantys su liepsnomis prie tirštuose baltuose dūmuose skendinčio apgriauto pramoninio pastato.

Klertono kokso gamykla yra didžiausia kokso gamykla Jungtinėse Valstijose, kurioje akmens anglis perdirbama į koksą – pagrindinį kurą, naudojama plieno gamybos procese.

Į viršų