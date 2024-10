Per sraigtasparnio avariją JAV Hiustono mieste žuvo keturi žmonės

Privatus orlaivis „arba užkabino trosą, arba atsitrenkė į patį bokštą“, – kalbėdamas su žurnalistais pasakė Hiustono policijos vadas Noe Diazas.

Jis pridūrė, kad per sekmadienį įvykusią avariją ant žemės niekas nenukentėjo, o šiuo metu vyksta tyrimas, siekiant nustatyti nelaimės priežastį.

Per televiziją parodytuose kadruose buvo matyti po avarijos ant žemės degančios nuolaužos. Be to, pasirodė ir daugiau vaizdo įrašų (greičiausiai užfiksuotų vaizdo stebėjimo kameromis), kuriose matyti, kaip sraigtasparnis artėja prie bokšto ir staiga užsiliepsnoja.

Miesto mero Johnas Whitmire‘as paaiškino, avarija įvyko netoli gyvenamojo rajono, o visai šalia avarijos vietos stovėjo itin degaus butano cisterna.

REKLAMA

REKLAMA

„Mums pasisekė, kad viskas nesibaigė blogiau“, – pasakė jis.

J. Whitmire‘o teigimu, pasigirdus galingam sprogimui, į įvykio vietą atskubėjo ugniagesiai, ore buvo matyti „ugnies kamuolys“.

Valdžios atstovai pasakojo, kad sraigtasparnis pakilo iš aerodromo, esančio už mažiau nei 30 kilometrų nuo avarijos vietos.

Teksaso valstijoje esantis ir 2,3 mln. gyventojų turintis Hiustonas yra ketvirtas pagal dydį Jungtinių Valstijų miestas.