Sraigtasparniui įsirėžus į viešbučio stogą, žuvo pilotas: viešbutis skubiai evakuotas

„Sraigtasparnio pilotas ir vienintelis keleivis buvo surasti įvykio vietoje ir jiems buvo konstatuota mirtis. Šiuo metu atliekami teismo medicinos tyrimai, kad būtų galima oficialiai nustatyti jų tapatybę, – pranešė Kvinslendo policija. – Pastatas buvo evakuotas atsargumo sumetimais, o ant žemės esantys žmonės nenukentėjo. Teismo medicinos avarijų skyrius, dirbantis kartu su Australijos transporto saugos biuru (ATSB), parengs ataskaitą koroneriui“.

Pareigūnai įvedė Visuomenės saugumo užtikrinimo įstatymą (PSPA) ir nustatė draudžiamąją zoną, kuri apėmė kelias netoliese esančias gatves.

Up to 400 people have been evacuated from a hotel in Cairns after a helicopter crashed into the roof just after 2am, sparking a massive fireball. Latest: https://t.co/uOTfIVJzIn pic.twitter.com/4UmeKt4rQY