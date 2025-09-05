Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Per Rusijos smūgį Ukrainos Charkivo srityje žuvo trys žmonės

2025-09-05 09:02 / šaltinis: BNS
2025-09-05 09:02

Per Rusijos smūgį kaime Ukrainos Charkivo srityje vėlai ketvirtadienį žuvo trys žmonės, pranešė regiono karinės administracijos vadovas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)

1

„Apie 21 val. 30 min. (vietos ir Lietuvos laiku) rusai bepiločiu orlaiviu atakavo Chotymlios kaimą“, – platformoje „Telegram“ teigė Olehas Synjehubovas.

Jis sakė, kad žuvo du vyrai ir viena moteris, o dar du žmonės buvo sužeisti. Anot jo, bent keli iš jų buvo kelių remonto tarnybos darbuotojai.

Anksčiau ketvirtadienį per Rusijos raketų ataką žuvo du žmonės iš Danijos pabėgėlių reikalų tarybos, vykdę išminavimo darbus Maskvos pajėgų anksčiau okupuotoje šiaurinėje Černihivo srityje, pranešė vietos valdžia.

Rusijos gynybos ministerija neigė, kad nukentėjusieji buvo humanitarinės pagalbos darbuotojai, ir teigė, kad rusai pataikė į tolimojo nuotolio dronų paleidimo punktą.

Ankstų penktadienio rytą oro pavojus vis dar buvo paskelbtas ir Charkivo, ir Černihivo srityse, taip pat Zaporižios, Dnipropetrovsko, Sumų ir kituose regionuose.

Mūšiai Ukrainoje tęsiasi toliau, nepaisant to, kad Europos lyderiai toliau siekia spausti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną sutikti su paliaubomis arba taikos susitarimu.

Ketvirtadienį po susitikimo Paryžiuje Kyjivo sąjungininkai paskelbė, kad 26 šalys įsipareigojo prisijungti prie „užtikrinimo“ pajėgų, kurios būtų dislokuotos Ukrainoje po bet kokio galimo taikos susitarimo ir kuriomis bus siekiama atgrasyti Maskvą nuo naujų išpuolių prieš kaimyninę šalį.

Tačiau vis labiau nuogąstaujama, kad V. Putinas nėra suinteresuotas užbaigti karo, o nerimas sustiprėjo po šią savaitę įvykusio vizito Pekine, kurio metu jis pažadėjo, kad Rusija toliau kovos Ukrainoje, jei nepavyks pasiekti taikos susitarimo.

