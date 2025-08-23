Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Per Rusijos atakas Ukrainos Chersono srityje sužeista 16 civilių

2025-08-23 09:48 / šaltinis: ELTA
2025-08-23 09:48

Praėjusią parą, rugpjūčio 22-ąją, Ukrainos Chersono srityje dėl Rusijos agresijos buvo sužeista 16 civilių, tinkle „Telegram“ paskelbė regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.

Chersono sritis, Ukraina (nuotr. SCANPIX)

Praėjusią parą, rugpjūčio 22-ąją, Ukrainos Chersono srityje dėl Rusijos agresijos buvo sužeista 16 civilių, tinkle „Telegram“ paskelbė regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.

REKLAMA
1

„Dėl Rusijos agresijos buvo sužeista 16 žmonių“, – parašė O. Prokudinas. Pasak jo, Chersono miestas ir dar 27 srities gyvenvietės patyrė priešo bepiločių orlaivių atakas, oro smūgius ir apšaudymą iš artilerijos.

Rusijos kariuomenė smogė į kritinę ir socialinę infrastruktūrą, taip pat ir į regiono gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus. Apgadinta 11 privačių namų. Okupantai taip pat sugadino dujotiekį, privatų garažą ir automobilius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų