Per Rusijos atakas Ukrainos Chersono srityje sužeista 16 civilių

„Dėl Rusijos agresijos buvo sužeista 16 žmonių“, – parašė O. Prokudinas. Pasak jo, Chersono miestas ir dar 27 srities gyvenvietės patyrė priešo bepiločių orlaivių atakas, oro smūgius ir apšaudymą iš artilerijos.
Rusijos kariuomenė smogė į kritinę ir socialinę infrastruktūrą, taip pat ir į regiono gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus. Apgadinta 11 privačių namų. Okupantai taip pat sugadino dujotiekį, privatų garažą ir automobilius.
