Per parą Rusija Ukrainoje prarado daugiau kaip 1 tūkst. karių

Naujausius duomenis sekmadienį paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Jo duomenimis, nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. gruodžio 15 d. Rusija Ukrainoje prarado iš viso apie 762 440 karių.

Be to, ukrainiečiai per šį laikotarpį sunaikino 9 551 Rusijos tanką (+12 per parą), 19 707 šarvuotąsias kovos mašinas (+32), 21 128 artilerijos sistemas (+26), 1 256 reaktyvinės salvinės ugnies sistemas (+3), 1 025 priešlėktuvinės gynybos sistemas (+2), 369 lėktuvus, 329 sraigtasparnius, 20 356 dronus (+127), 2 943 kruizines raketas (+2), 28 laivus ir katerius, 1 povandeninį laivą, 31 398 transporto priemones ir benzovežius (+181) ir 3 648 vienetus specialiosios technikos (+4).