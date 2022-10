Per JAV sraigtasparnių operaciją Sirijoje žuvo žmogus

Tai pirmoji tokia operacija režimo kontroliuojamose teritorijose, pranešė karą Sirijoje stebinti nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).

„JAV okupacinės pajėgos panaudodamos kelis sraigtasparnius įvykdė išsilaipinimo operaciją... Kamišli [rajono] pietinėje kaimiškojoje dalyje ir nužudė vieną žmogų“, – sakoma Sirijos valstybinės televizijos pranešime. Daugiau detalių jame nepateikiama.

JAV ginkluotųjų pajėgų Centrinė vadavietė (CENTCOM) naujienų agentūrai AFP nurodė šiuo metu „neturinti pateiktinos informacijos“.

Kaimas, kur vyko operacija, yra už 17 km į pietus nuo Kamišli miesto. Šį kaimą kontroliuoja Sirijos režimo pajėgos, praneša Britanijoje įsikūrusi SOHR ir AFP korespondentai.

SOHR duomenimis, „tai pirmas kartas“, kai JAV pajėgos įvykdo tokią operaciją režimo kontroliuojamuose rajonuose. Organizacija žuvusiojo tapatybės nenurodė, tik sakė, kad dar keli žmonės buvo sučiupti.

Vienas kaimo gyventojas pranešė, kad praėjusią naktį čia nusileido trys JAV sraigtasparniai su kariais.

Amerikiečių kariai surengė reidą vienuose namuose, nukovė vieną žmogų, o kelis kitus paėmė į nelaisvę, AFP sakė gyventojas, nenorėjęs skelbti savo pavardės.

Operacijos metu „jie per garsiakalbius ragino gyventojus neiti į lauką“, sakė šis liudininkas.

Jo teigimu, žuvusysis yra nelabai garsus siras iš al Chasakos provincijos, Abu Hayelas.

JAV vadovaujama koalicija Sirijoje kovoja su džihadistų grupuote „Islamo valstybė“ (IS).

Liepos mėnesį Pentagonas paskelbė Sirijos šiaurėje per drono ataką nukovęs IS lyderį šioje šalyje.

CENTCOM nurodė, kad šis žmogus bendrai buvo „vienas iš penkių“ aukščiausių IS lyderių.

Vasario 3 dieną per amerikiečių pajėgų naktinę operaciją Atmės mieste Sirijos šiaurės vakarinėje Idlibo provincijoje žuvo tuometis IS vyriausiasis vadeiva Abu Ibrahimas al Qurashi (Abu Ibrahimas Kurašis).

JAV pareigūnai sakė, jog per tą reidą A. I. al Qurashi susisprogdino, kad nebūtų paimtas į nelaisvę.

„Islamo valstybė“ vienu metu kontroliavo daugiau kaip 100 tūkst. kv. km teritoriją Sirijoje iki Irake, kurioje gyveno per 8 mln. žmonių. Tarptautinei koalicijai 2019 metais sutriuškinus IS „kalifatą“, Sirijoje likę IS kovotojai pasitraukė į slėptuves dykumoje.

Iš šių slėptuvių jie puldinėja kurdų vadovaujamas pajėgas ir Sirijos vyriausybės karius, taip pat rengia atakas Irake.