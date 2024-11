Per Izraelio smūgį Sirijos Palmyros mieste žuvo 36 žmonės

Per Izraelio ataką Sirijos Palmyros mieste, Damasko duomenimis, žuvo 36 žmonės. Valstybinė naujienų agentūra SANA, be to, pranešė, kad per smūgį daugiau kaip 50 asmenų buvo sužeisti. Sirijos žmogaus teisių stebėsenos biuras kalbėjo net apie 41 žuvusįjį. Izraelio kariuomenė komentaro kol kas nepateikė. Tarp žuvusiųjų yra Irano remiamų sukarintų grupuočių kovotojų, pranešė stebėsenos biuro aktyvistai.