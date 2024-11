Per Izraelio operacijas Vakarų Kranto šiaurėje žuvo devyni žmonės

Kaip teigiama, antradienį ir trečiadienį per kautynes Dženine jo apylinkėse buvo sulaikyti ieškomi asmenys, konfiskuota ginklų ir buvo aptiktos keturios sprogmenų laboratorijos. Be to, buvo nukenksminta dešimtys sprogstamųjų įtaisų, padėtų po keliais.

Palestiniečių Sveikatos apsaugos ministerija Ramaloje patvirtino žuvusiųjų skaičių, tačiau nėra aišku, ar visi jie buvo smogikų grupuočių nariai. Palestiniečių teroristinė organizacija „Islamo džihadas“ (PIJ) pareiškė, kad žuvo trys jos smogikai, o islamistinis „Hamas“ judėjimas savo ruožtu nurodė, kad tarp žuvusiųjų yra vienas jo smogikas.

Pasak palestiniečių šaltinių, nuo Gazos karo pradžios 2023 m. spalį Vakarų Krante žuvo daugiau nei 750 palestiniečių.