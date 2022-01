Penkios šalys išplatino „kelio branduoliniam karui užkirtimo“ deklaraciją

Dokumentas pavadinimu „Penkių branduolinį ginklą turinčių valstybių lyderių bendras pareiškimas dėl branduolinio karo prevencijos ir ginklavimosi lenktynių išvengimo“ pasirodė Kremliaus, Baltųjų rūmų, Eliziejaus rūmų puslapiuose, rašoma BBC.

„Mes pareiškiame, kad branduoliniame kare nugalėtojų negali būti ir jis niekada negali būti pradėtas“, – teigiama tekste.

Jame yra pažymima, kad branduolinį ginklą turinčios šalys yra įsipareigojusios neleisti jo panaudojimu. Jos taip pat dar sykį išsakė savo nusiteikimą „galutinei, laisvai nuo branduolinio ginklo, pasaulinei santvarkai“ vystyti. Penkių šalių lyderiai dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą laikytis Branduolinio ginklo neplatinimo ir raketų netaikymo į kitas šalis sutarčių ir pabrėžė, kad svarbu laikytis daugiašalių susitarimų ir įsipareigojimų neplatinimo, nusiginklavimo ir ginklų kontrolės srityse.

Kinijos Užsienio reikalų ministerijos ginkluotės kontrolės departamento vadovas Fu Kongas šį susitarimą pavadino istoriniu. „Tai dar sykį patvirtino, kad branduoliniame kare neįmanoma laimėti ir jis niekada neturi būti pradėtas, ir kad nė viena iš (šių šalių) branduolinių galvučių nėra nukreipta viena į kitą ar bet kurią kitą valstybę“, – pareiškė jis savo „Twitter“ paskyroje.

Historic Joint Statement of the leaders of NWS on Preventing Nuclear War and Avoiding Arms Races, the very first such joint statement on nuclear issues!