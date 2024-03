Darjeno tarpeklis – tai siauras 106 kilometrų ilgio beveik nepaliestas džiunglių ruožas tarp Kolumbijos ir Panamos. Didžiausią nerimą tiems, kurie ruošiasi keliauti vieninteliu sausumos keliu iš Pietų Amerikos į Centrinę Ameriką, kelia mintis, ką jie gali sutikti? Kasmet jį kerta šimtai tūkstančių žmonių ir daugelis iš jų neišgyvena.

Čia nėra kelių, todėl migrantai mirtinai pavojingus žygius atlieka siaurais, pėsčiųjų pramintais takeliais per džiungles.

Kartais palei šonus galima pamatyti lavonų ir rūdijančių transporto priemonių, kurios kadaise bandė įveikti beveik neįveikiamą kelią, liekanų.

Narkotikų prekeiviai, ginkluoti banditai ir vietinių gyventojų grupės siaučia tamsiausiose pavojingo žygio gelmėse ir kelia siaubą tiems, kurie tikisi patekti į Jungtines Valstijas.

Po to, kai 2023 m. Darjeno tarpeklį bandė kirsti daugiau nei pusė milijono žmonių, t. y. trigubai daugiau nei ankstesniais metais, padėtis tik blogėja.

Iš šio skaičiaus užregistruota 113 180 vaikų ir daugiau nei 1 tūkst. nėščių moterų, o dar 3,3 tūkst. buvo įtraukti į nelydimų ir (arba) atskirtų vaikų sąrašą, kaip teigiama naujausioje UNICEF ataskaitoje.

Tačiau dar labiau gąsdina septynis kartus išaugęs smurtinių ir seksualinių išpuolių skaičius.

Smurtas dėl lyties, ypač seksualinis smurtas, nuo kurio nukentėjo vos dešimties metų sulaukusios moterys ir mergaitės, smarkiai išaugo, o tai dar labiau apsunkino bandančiųjų pereiti Darjeno tarpeklį kančias.

Tankiose, kalnuotose džiunglėse, apaugusiose tankia lapija, dabar kas tris su puse valandos atsiduria po vieną seksualinio smurto auką.

Humanitarinę medicinos pagalbą teikianti labdaros organizacija „Médicos Sin Frontera“ (isp. „Gydytojai be sienų“) pernai nustatė daugiau kaip 600 seksualinę prievartą patyrusių asmenų.

Beveik devyni procentai iš jų buvo jaunesni nei 18 metų vaikai, dauguma – mergaitės.

Tačiau nuo Naujųjų metų pradžios padėtis tik pablogėjo.

Vietos šaltinis, saugumo sumetimais nusprendęs likti anonimu, „The Sun“ sakė, kad seksualinės prievartos atvejų daugėja, ir tai „kelia siaubą“.

Jie teigė: „Mes tikrai nerimaujame dėl to, ką jau matėme sausio mėnesį – vos per vieną savaitę aplankėme 100 seksualinės prievartos aukų. Praėjusiais metais turėjome 700, o šiemet jau lankomės pas 100 per savaitę, tai kelia siaubą“.

Kiekvienas, kuris apiplėšia, išprievartauja ar nužudo migrantą Kolumbijos pusėje esančiame Darjeno tarpeklyje, paprastai sulaukia bausmės ir galbūt net mirties.

„The Gaitanist“ ginkluota grupuotė, arba Persijos įlankos klanas, suprato, kad tai kenkia verslui, ir dėl to nustatė griežtą režimą.

Tačiau tai reiškia, kad dauguma išpuolių dabar įvyksta Panamos Darjeno dalyje – teritorijose, kurių nekontroliuoja „The Gaitanist“ ginkluota grupuotė.

Pasak vietinio šaltinio, nusikalstamumas bręsta kalno, vadinamo „Loma de la Muerte“ (isp. „Mirties kalnu“), ir „Banderas“ (isp. „Vėliavų“) kalno papėdėje, kur laukia vietinės grupuotės su ginklais ir peiliais.

„Problema, kai „kojotai“ (vietiniai gidai) palieka tave Panamos pusėje vieną, – sakė jie. – Tada ateina didelė 30–40 vyrų grupė, norinti sukelti problemų“.

„Rasite tokių mažų vietinių žmonių grupelių, kurios gyvena iš imigrantų apiplėšinėjimo, prašo daug pinigų už vandenį arba ima 20 dolerių (apie 18 eurų) už bananą. Bet jei nieko nepirksite, turėsite arba sumokėti jiems, kad jus paleistų, arba jie jus apiplėš“, – sako vietinis šaltinis.

Panamos banditai net priverčia žmones nusirengti drabužius, kad galėtų apieškoti jų kūno angas, ieškodami pinigų, ir tik tada įvykdo įvairius seksualinius išpuolius.

Šiam veiksmui nėra ribų, o šeimoms ir mažiems vaikams gresia pavojus tapti šio siaubingo išbandymo aukomis.

„Dažnai jie išsirenka 20 moterų grupę, nusiveda jas į urvą ir išprievartauja, – pridūrė vietos šaltinis. Viena moteris mums pasakojo, kad ją išprievartavo 20 vyrų“.

Vietos šaltinis tęsė: „Taip pat girdime daug atvejų, kai moterys išprievartaujamos savo vaiko ar šeimos akivaizdoje“.

Vyrams taip pat gresia seksualinė prievarta, jei jie nesugeba susimokėti, o kai kurie net nužudomi.

Nors dauguma Darjeno tarpeklyje gulinčių lavonų yra ligos ir paskendimo pasekmė, kai kurie jų buvo šaltakraujiškai nužudyti ir palikti pūti.

Kaip iš siaubo filmo, daugybė kūnų buvo rasta išmėtytų džiunglėse.

Vis dėlto kai kurios moterys sugalvojo, kaip išvengti seksualinės prievartos ar dar blogesnių dalykų.

„Kai buvau Panamoje, kalbėjausi su moterimi iš Venesuelos, kurią grupė nusivedė į vieną iš urvų, – prisiminė vietos šaltinis. – Ji man papasakojo, kad čiabuviai pirmenybę teikia baltaodei ir šviesiaplaukei moteriai. Taigi ji, prieš leisdamasi į kelionę, savo plaukus nusidažė raudonai, kad išvengtų tokios situacijos, ir tai pasiteisino“.

Tačiau realus šio įvykio sėkmės rodiklis yra mažas, nes kiekvieną mėnesį iš džiunglių vis dar išnyra šimtai aukų.

O šis vis didėjantis skaičius reiškia, kad Panamos pabėgėlių punktuose dirbantys gydytojai negali identifikuoti visų nukentėjusiųjų ir suteikti jiems konsultacijų ar medicininio gydymo.

„Kai žmonės atvyksta į Panamą, jiems jau būna daugybė psichinės, fizinės sveikatos ir dėl seksualinės prievartos patirtų sužalojimų, – sakė vietos šaltinis. – Reaguojame į ekstremalią situaciją, tačiau jų skaičius labai išauga. 2022 m. dalyvavome 200 seksualinės prievartos atvejų, o 2023 m. jų buvo beveik 700. Smurtas džiunglėse tik stiprėja“.

This is just one of the routes the invasion army takes to make it through the Darien Gap Panama.



Does this look like a path women and children and elderly should be on? Why would the @UN and their NGOs incentivize illegals to come this way?



Doctors Without Borders @MSF_USA… pic.twitter.com/f6IohSlAYS