Šūkį „nužudyk turistą“ ant gyvenamojo namo sienos išpiešė vietos grupuotė „Islas de Resistencia“, rašoma „Express“.

Aktyvistai save apibūdina kaip „projektą, kuriuo siekia atkurti Kanarų salų socialinių judėjimų atminimą“.

Grafitį pastebėjęs vietos gyventojas prisipažino nerimaujantis, kad vietinių pyktis turistų atžvilgiu tampa nevaldomas.

„Padėtis saloje blogėja dėl didelio turistų ir naujų gyventojų skaičiaus, kurie palieka mus be namų ir stipriai veikia mūsų gamtinę aplinką“, – sakė jis.

Vietos gyventojai pridūrė, kad salos žmonės vis labiau trokšta pokyčių ir pagarbos.

„Tačiau galbūt tai nepateisina tų veiksmų, kurie, regis, vis stiprėja. Tai gąsdina“, – atviravo jie.

