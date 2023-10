Paviešintas „Hamas“ teroristo kamera užfiksuotas vaizdo įrašas: festivalyje nesigailėjo nieko

Vaizdo įraše, kurį nufilmavo vieno iš „Hamas“ teroristų „GoPro“ kamera, matyti, kaip antroji teroristų banga atvyksta į prie Gazos Ruožo esantį Reimo kibucą, kuriame spalio 7 dieną vyko jaunimo festivalis „Supernova“.

Footage obtained from the GoPro camera of a Palestinian terrorist shows how during the massacre at the outdoor festival near Re'im, terrorists open fire at the toilets where people were hiding following the first wave of infiltrators. Via South First Responders pic.twitter.com/SKj67Lrgol