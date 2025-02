Paviešinta lemtinga akimirka: užfiksuotas povandeninio laivo „Titan“ sprogimas

Griausmingas garsas buvo užfiksuotas Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos prietaisu daugiau nei už 900 km nuo tos vietos, kur povandeninis laivas nutrūko nuo radarų.

Manoma, kad garsas buvo povandeninio laivo implozijos pėdsakas.

Titan sub's final moments heard in NEW audio pic.twitter.com/fJFQVWKqZA — Daily Mail Online (@MailOnline) February 12, 2025

Paaiškėjo, kokie buvo paskutiniai žodžiai, išsiųsti iš nuskendusio povandeninio laivo „Titan“

Viena iš paskutiniųjų povandeninio laivo „Titanas“ įgulos narių žinučių prieš jam sprogstant ir visiems jame buvusiems žmonėms žūstant buvo „čia viskas gerai“, atskleidė teismo posėdis. JAV pakrančių apsaugos tarnybos tyrėjai sakė, kad ši žinutė buvo vienas iš paskutiniųjų „Titano“ ir jo motininio laivo pranešimų prieš jiems visam laikui prarandant ryšį.

Per posėdį taip pat pirmą kartą buvo parodytas nuotoliniu būdu valdomu aparatu padarytas vaizdas, kuriame matyti, kaip po sprogimo „Titano“ dalis guli jūros dugne, skelbia BBC. Kai 2023 m. birželį įvyko tragedija, povandeninis laivas mažiau nei dvi valandas leidosi link „Titaniko“.

Skelbiamos pirmosios „Titan“ nuolaužų nuotraukos (6 nuotr.) Skelbiamos pirmosios „Titan“ nuolaužų nuotraukos (nuotr. SCANPIX) Skelbiamos pirmosios „Titan“ nuolaužų nuotraukos (nuotr. SCANPIX) Skelbiamos pirmosios „Titan“ nuolaužų nuotraukos (nuotr. SCANPIX) +2 Skelbiamos pirmosios „Titan“ nuolaužų nuotraukos (nuotr. SCANPIX) Skelbiamos pirmosios „Titan“ nuolaužų nuotraukos (nuotr. SCANPIX) Skelbiamos pirmosios „Titan“ nuolaužų nuotraukos (nuotr. SCANPIX)

„Titanas“ panėrė 09:17 vietos laiku, o motininiame laive esantys pagalbiniai darbuotojai teiravosi apie povandeninio laivo gylį ir svorį, taip pat apie tai, ar jis vis dar mato laivą per viduje įrengtą ekraną.

Ryšys buvo nestabilus, tačiau maždaug po valandos „Titanas“ pranešė: „Čia viskas gerai“. Paskutinė žinutė buvo išsiųsta 10.47 val. vietos laiku, 3 346 metrų gylyje, ir joje buvo pranešta, kad „Titanas“ numetė du balastus (stabilumui arba nardymo gylio kontrolei išlaikyti). Po to ryšys nutrūko.

„Titanas“ turėjo rimtų įrangos problemų

Pareigūnai teigė, kad laivo korpusas niekada nebuvo bandomas trečiųjų šalių ir kad sandėliuojant jis buvo veikiamas oro ir kitų veiksnių. Be to, jie išdėstė rimtas problemas, su kuriomis povandeninis laivas susidūrė per ekspedicijas, vykdytas iki katastrofos.

2021 ir 2022 m. per 13 panėrimų į „Titaniką“, laivas turėjo 118 įrangos problemų. Tarp jų buvo priekinis kupolas, kuris nukrito, o po tragedijos buvo ištrauktas iš dugno. Jo varomieji varikliai sugedo 3,5 tūkst. metrų gylyje, o vieno nėrimo metu išsikrovė baterijos ir keleiviai net 27 valandas buvo įstrigę viduje.

Laivo gamintojui „OceanGate“ jau anksčiau kilo klausimų dėl jo konstrukcijos pasirinkimo, saugumo ir taisyklių laikymosi. Buvęs bendrovės inžinerijos direktorius Tony Nissenas sakė, kad įrodymai, kuriuos jis matė, „kelia nerimą... profesiniu ir asmeniniu požiūriu“.

T. Nissenas teigė, kad „OceanGate“ generalinis direktorius Stocktonas Rushas, kuris buvo laive „Titanas“, turėjo paskutinį žodį priimant daugumą inžinerinių sprendimų ir su juo buvo sunku dirbti.

„Stocktonas kovojo už tai, ko norėjo, ir, net jei tai keisdavosi diena iš dienos, jis nenusileisdavo nė per plauką, – sakė jis. – Dauguma žmonių galiausiai nusileisdavo Stocktonui, tai buvo mirtis tūkstančiu pjūvių“.