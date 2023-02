Patvirtinta: dvi rusų raketos šiandien kirto NATO šalies oro erdvę

Ukrainos kariuomenės vadas Valerijus Zalužnas patvirtino informaciją apie dviejų rusų sparnuotųjų raketų skrydį virš Moldovos ir Rumunijos, kuri yra NATO narė, oro erdvės.

Rusija penktadienio rytą paleido dešimtis sparnuotųjų raketų į Ukrainos teritoriją, taikytasi į svarbius infrastruktūros objektus. Dalis raketų buvo paleista iš Rusijos teritorijos – ten į orą buvo pakelti mažiausiai 7 strateginiai bombonešiai, o kita dalis – iš Juodojoje jūroje dislokuotų Rusijos karo laivų.

Situaciją Ukrainos oro erdvėje stebintys telegramo kanalo „Radar_ukr“ atstovai pranešė apie virš Moldovos teritorijos praskridusią raketą, kuri keliomis minutėms buvo įskridusi ir į Rumunijos teritoriją.

BREAKING: Ukrainian media reports that Russia fired a Kalibr cruise missile over the airspace of Romania before it hit a target in Western Ukraine 30 minutes ago. pic.twitter.com/c2YKuPJmSK

Anksčiau Mykolajivo srities vadovas Vitalijus Kimas skelbė, kad viena iš Rusijos paleistų sparnuotųjų raketų „tranzitu“ kirto Moldovos oro erdvę.

Galimai ta pati ar kita raketa, paleista į Ukrainos vakarinę teritoriją, kirto ir Rumunijos, kuri yra NATO narė, oro erdvę, pranešama ukrainiečių socialinių tinklų erdvėje.

Vietos žiniasklaida taip pat skelbia apie sprogimus Dnipropetrovsko srityje esančiame Kryvyj Rihe bei Poltavos srities Kremenčuko mieste.

Žiniasklaida informavo apie sprogimus Kyjive bei Charkive, gyventojai raginami likti slėptuvėse. Kyjivo srities administracija patvirtino, kad ten veikia oro gynybos sistemos.

Patvirtinama apie Rusijos raketų pataikymus ir vakariniuose Ukrainos regionuose, įskaitant vos už kelių kilometrų nuo sienos su Lenkija esančią Lvivo sritį.

According to Ukrainian media reports, at least one of the missiles fired by #Russia this morning flew over the airspace of #Moldova and #Romania (with the latter being a NATO member state) before hitting a target in western #Ukraine.



Hello @NATO, how is this acceptable? pic.twitter.com/fU6vyF1aDD