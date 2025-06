Paskutinė šeimos nuotrauka prieš lėktuvo katastrofą: „Per kelias akimirkas visos gyvenimo svajonės virto pelenais“

Šeimą iš Radžastano sudarė Komi Vyas, jos vyras Pratikas Joshi ir trys jų vaikai. Sutuoktiniai buvo gydytojai, kurie sėdėjo prie lango priešais savo vaikus, visi šypsojosi, praneša „Mirror“.

P. Joshi prieš kelerius metus buvo persikėlęs gyventi į Londoną, jo šeima ketino prie jo prisijungti. Tačiau vos po kelių minučių lėktuvas sudužo Ahmedabado gyvenamajame rajone, žuvo 241 iš 242 lėktuve buvusių žmonių.

Ligoninės, kurioje dirbo K. Vyas, atstovas spaudai sakė: „Komi neseniai paliko darbą, kad galėtų prisijungti prie savo vyro Londone.“

„Jie išvyko į Ahmedabadą vakar, kad nuskristų į Londoną“, – sakė P. Joshi pusbrolis Nayanas.

Ir pridūrė: „Pratikas atvyko čia vos prieš dvi dienas, kad pasiimtų žmoną ir vaikus. Keletas kitų abiejų šeimų narių atvyko jų palydėti.“

Tuo tarpu socialiniame tinkle „X“ vienas vartotojas, kuris, kaip manoma, pažinojo šeimą, pasidalijo jų paskutine nuotrauka ir jautria žinute.

„Pratikas Joshi gyveno Londone šešerius metus. Jis buvo programinės įrangos specialistas ir ilgai svajojo apie gyvenimą užsienyje su žmona ir trimis mažais vaikais, kurie liko Indijoje“, – rašė jis.

Ir tęsė: „Po ilgų metų laukimo, kol bus gauti reikalingi leidimai, svajonė pagaliau išsipildė. Vos prieš dvi dienas jo žmona, žinoma Udaipuro gydytoja Komi Vyas, atsistatydino iš darbo. Bagažai buvo supakuoti, atsisveikinimai pasakyti, ateitis – ranka pasiekiama“.

