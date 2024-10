Paskelbtas vaizdo įrašas, kaip Šiaurės Korėja susprogdino dalį kelių, jungusių ją su Pietų Korėja

Pranešimas pasirodė praėjus kelioms dienoms po to, kai Šiaurės Korėja pažadėjo uždaryti savo sieną ir sustiprinti saugumą.

„Šiaurės Korėja susprogdino Gjongui ir Donghė kelių atkarpas į šiaurę nuo karinės demarkacijos linijos“, – nurodė Jungtinis štabų vadų komitetas, kurį cituoja „Yonhap“.

Į tai reaguodama Pietų Korėja padidino savo karinę parengtį.

Internete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip vyko sprogdinimai.

North Korea has blown up roads on its side of the border with South Korea



North Korea has blown up sections of roads and railroad lines on its side of the fortified border between the two countries, South Korea's military said. In response, the South Korean military fired… pic.twitter.com/epXXdhUUlq