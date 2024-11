Pasaulio Bankas patvirtino 664 mln. dolerių paramą Ukrainos socialinei apsaugai

„Šiandien Pasaulio Bankas patvirtino papildomą 664 mln. dolerių finansavimą projektui „Investavimas į socialinę apsaugą siekiant įtraukties, atsparumo ir veiksmingumo“ (Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency, INSPIRE). 602 mln. dolerių bus nukreipti į Ukrainos valstybės biudžeto bendrąjį fondą“, – sakoma pranešime.

Pažymima, kad 662 mln. dolerių bus skirta iš Japonijos remiamo patikos fondo „Advancing Needed Credit Enhancement for Ukraine“ („ADVANCE Ukraine“). 2 mln. dolerių dotaciją taip pat suteiks Pasaulio Banko Ankstyvojo mokymosi partnerystės patikos fondas, skirtas vaikų darželių programos plėtrai remti.

INSPIRE projektu siekiama užtikrinti mažas pajamas gaunančių ir pažeidžiamų Ukrainos gyventojų socialinę apsaugą karo metu ir jam pasibaigus, pagerinti socialinių paslaugų ir pagalbos prieinamumą ir sustiprinti socialinės paramos sistemą, kad būtų galima greitai reaguoti į bet kokius dabarties ir ateities iššūkius.

„Socialinių iniciatyvų įgyvendinimas yra vienas iš vyriausybės prioritetų įveikiant karo padarinius. INSPIRE projektas stiprina socialinės apsaugos programų veiksmingumą tūkstančiams ukrainiečių, ypač teikiant subsidijas būstui ir komunalinėms paslaugoms bei pagalbą namų netekusiems asmenims“, – sakė Ukrainos finansų ministras Sergijus Marčenka.

Kaip praneša „Ukrinform“, lapkričio 19 d. Ukrainos ministrų kabinetas patvirtino sprendimą dėl 662 mln. dolerių paskolos iš Tarptautinio rekonstrukcijos ir plėtros banko socialinės apsaugos programoms pagal INSPIRE projektą finansuoti.