  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Paryžius po 125 metų atsisveikina su popieriniais metro bilietais

2025-11-06 09:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 09:39

Tradiciniai popieriniai Paryžiaus metro bilietai netrukus taps istorija. Prancūzijos sostinės transporto bendrovė RATP pranešė, kad popierinių bilietų pardavimas oficialiai baigtas trečiadienį. Juos keičia elektroniniu būdu papildomos kortelės ir abonementai bei bilietai išmaniuosiuose įrenginiuose, kuriuos didžioji dalis keleivių jau naudoja.

Paryžius (nuotr. Pixabay)

Tradiciniai popieriniai Paryžiaus metro bilietai netrukus taps istorija. Prancūzijos sostinės transporto bendrovė RATP pranešė, kad popierinių bilietų pardavimas oficialiai baigtas trečiadienį. Juos keičia elektroniniu būdu papildomos kortelės ir abonementai bei bilietai išmaniuosiuose įrenginiuose, kuriuos didžioji dalis keleivių jau naudoja.

1

Pieš tai popierinių bilietų pasiūla buvo laipsniškai mažinama. Prieš dvejus metus, pavyzdžiui, buvo atsisakyta tarp turistų labai populiarias „Carnet de 10“ paketo – 10 vienkartinių bilietų už sumažintą kainą. Kas piniginėje dar turi vienkartinių popierinių bilietėlių, galės juos naudoti iki kitų metų. Be to, ir vėliau juos bus galima išsikeisti.

Popierinių bilietų atsisakymas pasitarnaus ir aplinkosaugai. RATP duomenimis, kasmet būdavo parduodama daugiau kaip 500 mln. bilietų, kurie galiausiai atsidurdavo šiukšliadėžėse ar gatvėse. Popieriniai metro bilietai iš tvirto popieriaus buvo įvesti prieš 125 metus, kai buvo atidaryta pirmoji Paryžiaus metro linija. Nuo tada bilietų dizainas daug kartų keitėsi.

Į Paryžių atvykstantiems turistams ateityje geriausia įsigyti „Navigo Easy“ kortelę, kurią bilietų automatuose bus galima papildyti miesto lankytojams skirtais kelių dienų abonementais. Be to, į „Navigo Easy“ kortelę galima parsisiųsti tiksliai tiek vienkartinių bilietų, kiek reikės viešnagei mieste. Tai kartais gali apsimokėti labiau nei kelių dienų abonementas. Taip pat yra galimybė įsigyti ir atžymėti bilietą išmaniuoju telefonu. 

