Paryžius: Europos šalių susitikimas dėl Ukrainos vyks jau pirmadienį

Susitikimą, kuris vyks prezidento Emmanuelio Macrono kvietimu, interviu stočiai „France Inter“ patvirtino Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas Noëlis Barrot‘as. Kas konkrečiai dalyvaus konsultacijose, ministras nepasakė. Diplomatų duomenimis, susitikime bus kalbama apie tai, kaip europiečiai gali prisidėti prie galimo taikos susitarimo.

Nuo tada, kai D. Trumpas šios savaitės viduryje pasikalbėjo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, Europoje ir Ukrainoje yra nerimo, kad europiečiai gali būti neįtraukti į taikos derybas. Baiminamasi, kad D. Trumpas nenori europiečių prie derybų stalo.

Derybos dėl taikos Ukrainoje tuo tarpu įgauna pagreitį. Anot pranešimų, kitą savaitę, be kita ko, JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio bei aukšti Rusijos atstovai Saudo Arabijoje kalbėsis apie karo nutraukimą. Be to, šioje šalyje gali įvykti JAV prezidento susitikimas su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.

„Politico“ duomenimis, kitą savaitę pokalbiuose Saudo Arabijoje Europos atstovų nebus. Ir Ukraina nesiųs ten atstovų, rašo amerikiečių žurnalas, remdamasis Ukrainos pareigūnais.