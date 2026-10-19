Šių priemonių vyriausybė ėmėsi siekdama atkurti tvarką po didžiausio per kelerius metus gatvės smurto protrūkio.
Po smurto protrūkio Paryžiuje – dalinė komendanto valanda ir protestų draudimas
Paryžiaus policijos prefektūra nurodė, kad dalinė komendanto valanda keliuose Prancūzijos sostinės rajonuose galios nuo pirmadienio 23 val. (vidurnakčio Lietuvos laiku) iki antradienio 6 val. (7 val. Lietuvos laiku).
Keliuose Paryžiaus rajonuose demonstracijos taip pat uždraustos nuo pirmadienio 20 val. (21 val. Lietuvos laiku) iki antradienio 6 val. (7 val. Lietuvos laiku).
Prancūzija taip pat paskelbė apie dalines komendanto valandas keliuose šiauriniuose miestuose pirmadienio ir antradienio naktimis po to, kai šalį sukrėtė didžiausias per daugelį metų gatvės smurtas.
Premjero Sebastieno Lecornu biuro teigimu, dalinės komendanto valandos tomis dviem dienomis nuo 20 val. iki 6 val. (nuo 21 val. iki 7 val. Lietuvos laiku) turėtų būti įvestos keturiuose šiauriniuose miestuose, įskaitant Lilį.
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