Pareigūnas: rusai uždaro Mariupolį, pranešama apie choleros protrūkį mieste

Situacija Mariupolyje yra itin sudėtinga. Skelbiama, kad mieste galėjo kilti choleros epidemija, rašo „The Guardian“. Dėl to miestas esą yra uždaromas.

Pasak Mariupolio mero patarėjo Petro Andriuščenkos, mieste kaupiasi lavonai ir šiukšlės, todėl miestas gali susidurti su epidemija.

Pats P. Andriuščenka paliko miestą dar karo pradžioje, tačiau iki pat šiol turi šaltinių ten.

„Žodis „cholera“ vis dažniau girdimas mieste tarp vietos pareigūnų ir jų vadovų. Kiek matyti, epidemija daugiau ar mažiau jau prasidėjo“, – teigė jis,

Pasak mero patarėjo, valdžiai žinoma apie pavienius tokius atvejus.

Ukrainiečių dienraštis „Kyiv Independent“ praneša, kad Ukrainos sveikatos apsaugos ministerija įspėjo, jog dėl masinių laidotuvių ir prastos prieigos prie švaraus vandens Mariupolyje kyla choleros pavojus.

Ministerija dar birželio 1-ąją pradėjo sekti įtariamus choleros atvejus regione.

