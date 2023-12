Pamatykite: vaizdo įrašuose užfiksavo ugnikalnio išsiveržimą Islandijoje

Tiesiogiai transliuojamuose išsiveržimo vaizdo įrašuose matyti, kaip iš žemės plyšio veržiasi švytinčios oranžinės lavos čiurkšlės, supamos raudonų dūmų debesų.

Just wow!



Aerial footage of the Iceland Volcano pic.twitter.com/rAwiiVPeWy — Jay (@AckerlandJay) December 19, 2023

Islandijos meteorologijos tarnyba pranešė, kad išsiveržimas Reikjaneso pusiasalyje, į šiaurę nuo žvejų miesto Grindaviko, prasidėjo pirmadienį apie 22 val. 17 min. vietos (antradienį 0 val. 17 min. Lietuvos) laiku po virtinės nedidelių žemės drebėjimų serijos.

Video from helicopter above fissure just broadcast in live news programme #Iceland #volcano pic.twitter.com/3SrH2mN3JK — Duncan (@shaksper) December 18, 2023

„Netrukus pakils pakrančių apsaugos sraigtasparnis, kuris patvirtins tikslią išsiveržimo vietą ir dydį“, – nurodė meteorologijos taryba ir pridūrė, kad išsiveržimas gali būti matomas per netoliese esančias interneto kameras.

WATCH: Volcano erupts in Iceland, lava shooting into the air from fissure extending 2.5 miles (4 km) pic.twitter.com/M93QePO4wK — BNO News (@BNONews) December 19, 2023

„Tikimės geriausio, tačiau akivaizdu, kad tai didelis išsiveržimas“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė Islandijos ministrė pirmininkė Katrin Jakobsdottir.

Keletą savaičių ši Šiaurės valstybė tikėjosi išsiveržimo pusiasalyje į pietvakarius nuo sostinės. Išsiveržimas prognozuotas dėl žemės drebėjimų, privertusių valdžios institucijas evakuoti tūkstančius žmonių ir uždaryti garsųjį Mėlynosios lagūnos geoterminį SPA centrą.

Meteorologijos tarnybos duomenimis, ugnikalnyje atsivėrė maždaug 2,8 kilometrų ilgio plyšys – tris kartus didesnis nei per praėjusį išsiveržimą vasarą.