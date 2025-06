Palydovinėse nuotraukose nebematyti Kataro bazėje dislokuotų JAV karinių orlaivių

Birželio 5–19 d. beveik visi orlaiviai, kuriuos buvo galima matyti Al Udeido bazėje, dingo iš akių, rodo bendrovės „Planet Labs PBC“ paskelbti ir AFP išanalizuoti vaizdai.

Birželio 5 d. ant kilimo ir tūpimo tako stovėjo beveik 40 karinių orlaivių, tarp kurių buvo transporto lėktuvų, tokių kaip „Hercules C-130“, ir žvalgybinių orlaivių. Birželio 19 d. padarytoje nuotraukoje matyti tik trys orlaiviai.

REKLAMA

REKLAMA

JAV ambasada Katare ketvirtadienį paskelbė, kad „dėl atsargumo bei atsižvelgiant į vykstančius karo veiksmus regione“ bus ribojamos galimybės patekti į bazę ir paragino darbuotojus „būti budresnius“.

REKLAMA

Baltieji rūmai teigia, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas per artimiausias dvi savaites nuspręs, ar prisijungti prie sąjungininko Izraelio antskrydžių kampanijos Irane. Į tokį sprendimą islamo respublika galėtų atsakyti smūgiais regione esančioms JAV bazėms.

Buvęs JAV kariuomenės generolas leitenantas ir įmonės „Rand Corporation“ gynybos srities tyrėjas Markas Schwartzas sakė, kad personalas, orlaiviai ir įrenginiai Al Udeide būtų „itin pažeidžiami“, turint omenyje, kad bazė yra „arti Irano“.

REKLAMA

REKLAMA

Artimuosiuose Rytuose tarnavęs M. Schwartzas agentūrai AFP sakė, kad net nuolaužos gali paversti orlaivius „nepajėgiais vykdyti misijų“.

„Norima sumažinti riziką, kurią patiria JAV pajėgos – tiek personalas, tiek įranga“, – paaiškino jis.

Lėktuvai, kurie birželio pradžioje paliko stovėjimo vietas ant kilimo ir tūpimo tako, galėjo būti perkelti į angarus arba į kitas regione veikiančias bazes.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

JAV kariuomenė į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti šią informaciją kol kas neatsakė.

JAV pajėgos Viduriniuose Rytuose buvo mobilizuotos po to, kai Izraelis beveik prieš savaitę sudavė pirmuosius smūgius Iranui, be to, į regioną buvo pasiųstas dar vienas lėktuvnešis ir vyko didelis orlaivių judėjimas.

REKLAMA

AFP išanalizavus atvirai prieinamus orlaivių padėties stebėjimo duomenis paaiškėjo, kad birželio 15–18 d. iš JAV į Europą atskrido mažiausiai 27 kariniai degalų papildymo lėktuvai „KC-46A Pegasus“ ir „KC-135 Stratotanker“.

Duomenys rodo, kad trečiadienį vakare dvidešimt penki iš jų vis dar buvo Europoje ir tik du grįžo į Amerikos žemę.