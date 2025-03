Paauglys mirksta „TikTok“ ar „YouTube“? Poveikis smegenims ne ką silpnesnis už alkoholį ar kanapes

„Susiduriame su priklausomybės ligų cunamiu tarp jaunų žmonių, kurio, manau, visiškai neįvertiname“, – sakė medicinos direktorius Raineris Thomasius.

Tyrimo metu nustatyta, kad daugiau nei ketvirtadalis visų 10-17 metų amžiaus vaikų rizikingai naudojasi socialine medija, o 4,7 proc. jų, ekspertų nuomone, yra priklausomi.

„Probleminio socialinių tinklų naudojimo rodikliai yra nuo 5 iki 50 kartų didesni nei rizikingo kanapių ar alkoholio vartojimo rodikliai šioje amžiaus grupėje“, – teigė R. Thomasius.

Nors socialinių tinklų naudojimas, kitaip nei alkoholis ar kanapės, daro tik netiesioginį poveikį žmogaus centrinei nervų sistemai, poveikis smegenims yra toks pat. Abiem atvejais kyla priklausomybės rizika.

Daugeliu atvejų dėl to gali pablogėti jų mokymosi rezultatai. Be to, atsiranda socialinė izoliacija, prarandami laisvalaikio pomėgiai ir padaugėja konfliktų šeimoje.

Tyrime teigiama, kad ypač nukenčia berniukai – 6 proc., o mergaičių yra perpus mažiau – 3,2 proc.

Mergaitės brendimo laikotarpiu dažnai turi ryškesnius socialinius įgūdžius, teigė R. Thomasius. Jos skirtingai socializuojamos pagal savo lyties vaidmenį ir rečiau nei berniukai izoliuojasi. Tai yra svarbus aspektas, kai kalbama apie stiprios priklausomybės vystymąsi.

Skirtumas tarp rizikingo ir patologinio socialinės medijos naudojimo

R. Thomasius pridūrė, kad skirtumas tarp rizikingo ir patologinio socialinės medijos naudojimo ne visada aiškus.

„Tipiškas ankstyvasis simptomas – prastesni rezultatai mokykloje ir susidomėjimo pamokomis praradimas“, – teigė jis, pridirdamas, kad tokias problemas gali paaiškinti ir brendimo krizė arba emocinė įtampa.

Naudojimasis socialiniais tinklais laikomas patologiniu, kai simptomai išlieka bent 12 mėnesių, todėl tyrime sąmoningai naudotas 12 mėnesių kriterijus.

R. Thomasius sakė, kad tėvai turėtų įsikišti, kad jų vaikams neišsivystytų priklausomybė, jei jaunuoliai rizikingai naudojasi socialine medija.

Jis teigė, kad tėvams ypač svarbu ne tik nuosekliai reguliuoti socialinių tinklų naudojimo laiką, bet ir domėtis vaikų veikla internete.

„Tai daug laiko reikalaujantis procesas, kuriam reikia kantrybės ir žinių pranašumo prieš savo vaikus, ypač kai reikia įvertinti socialinių tinklų pavojus“, – sakė tyrėjas.

Nauja „TikTok“ priemonė, padedanti paaugliams nurimti

„TikTok“ pristatė naują įrankį, kuris padės paaugliams prieš miegą nurimti ir atsitraukti nuo programėlės turinio.

Įrankis „Wind Down“ automatiškai įsijungs, jei jaunesnis nei 16 metų „TikTok“ vartotojas bus programėlėje po 22 val. vakaro, ir pertrauks „For You“ skilties naršymą raminančia muzika.

Bendrovė teigė, kad taip pat pradės bandyti papildomus meditacijos pratimus, kurie yra šios funkcijos dalis.

Atnaujinime taip pat įdiegtos naujos tėvų kontrolės priemonės, įskaitant „Time Away“, kuri leidžia tėvams blokuoti paauglių prieigą prie „TikTok“ tam tikru paros metu, pavyzdžiui, pietų metu, mokykloje, naktį ar atostogų metu.

Valas Richey, „TikTok“ pasaulinio pasitikėjimo ir saugumo palaikymo ir partnerystės vadovas, sakė, kad platforma nori pasiūlyti „nuolatinę paramą“ paauglių gerovei.

„Ši idėja pagrįsta kai kuriais mūsų peržiūrėtais moksliniais tyrimais, susijusiais su meditacija, kuri padeda pagerinti miego kokybę“, – sakė jis.

V. Richey teigė, kad bendrovė siekia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp to, kad paaugliai būtų nepriklausomi, ir tarp to, kad tėvai galėtų juos stebėti.