Paaiškino, kodėl ir Lietuvoje netikėtai pasikeitė visų gėrimų kamšteliai

Portalas „IFLScience“ skelbia, jog tai yra plano, kuriuo siekiama sumažinti plastiko atliekų kiekį, dalis. ES teigiama, kad „plastikiniai dangteliai naudojami gėrimų taroje, yra vienkartiniai plastikiniai gaminiai, kurių Sąjungos paplūdimiuose randama daugiausia“.

Tai tikriausiai nenustebins nė vieno – visi esame kada nors pametę dangtelį. ES tikisi, kad dangteliai liks pritvirtinti prie butelio ir taip daugiau jų bus perdirbta. Ši direktyva buvo paskelbta dar 2019-ųjų birželį, joje buvo išdėstyti pokyčiai, iš dalies įtvirtinantys šią nuostatą.

Tikimasi, kad ES narės naujųjų taisyklių laikysis nuo liepos 3 d., tačiau jau kurį laiką parduotuvėse tiek ES, tiek už jos ribų, daugelis pastebėjo butelių su prikabintais dangteliais. Įmonėms būtų labai brangu, jei skirtingoms rinkoms tektų keisti dangtelių formos gamybą.

