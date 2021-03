Oralinė vakcina apsaugojo beždžiones nuo į ŽIV panašaus viruso

ŽIV giminingas beždžionių imunodeficito virusas (SIV) infekuoja įvairius primatus, pavyzdžiui, šimpanzes arba mangabius. Tačiau ne taip kaip ŽIV, užsikrėtus šiuo virusu, paprastai nėra susergama. Tačiau rezus makakoms SIV yra pavojingas ir juo užsikrėtusios, makakos suserga panašiai kaip ŽIV užsikrėtę žmonės. Būtent todėl šios beždžionės yra ypatingai naudingos tiriant ŽIV ir AIDS.

Vakciną planuojama tirti ir su žmonėmis

Užsikrėtus virusas infekuoja ir dauginasi tiek rezus makakų, tiek žmonių imuninės sistemos ląstelėse. Virusas ypatingai mėgsta vieną baltųjų kraujo kūnelių tipą, vadinamą CD4 T ląstele. Šios ląstelės yra būtinos, norint nugalėti ligas, taigi sumažėjus jų kiekiui, infekcijos ir kiti užkratai žmogui kelia didelį pavojų.

Skyrus naujosios vakcinos makakoms, jų organizmuose pradėjo gamintis prieš tai neatrastas CD8 baltųjų kraujo kūnelių tipas. Jis nuslopina infekuotas CD4 ląsteles ir jos tampa netinkamos virusui daugintis ir SIV nebegali pagaminti naujų virusų. Taip beždžionės buvo apsaugotos nuo SIV infekcijos.

Vakcinoje yra naudojamas neaktyvių SIV ir bakterijų derinys. Pirmuosiuose bandymuose buvo mėginama Kalmeto-Gareno lazdelių (BCG) vakcina, kuria dažnai skiepijama nuo tuberkuliozės. Tačiau Paryžiaus Descartes‘o universiteto tyrėjai sugebėjo pakartoti BCG vakcinos efektą su žarnyno bakterijomis, naudojamomis maisto papilduose. Jeigu šis metodas bus veiksmingas ir žmonėms, paskiepyti asmenys ne tik bus apsaugoti nuo infekcijos, bet ir galimai nebenorės nesveiko maisto.

Šiuo metu planuojama pradėti tyrimą su ŽIV neužsikrėtusiais asmenimis, siekiant išsiaiškinti, ar ir jų imuninis atsakas bus toks pat kaip beždžionių. Tolimesni tyrimai tirtų vakcinos poveikį žmonėms, užsikrėtusiems ŽIV. Jeigu jų organizmo atsakas į vakciną rodys, kad ji veikia, tuomet būtų bandoma nutraukti pacientų gaunamą gydymą antiretrovirusiniais vaistais ir stebėti, ar virusas ir toliau išliktų nuslopintas.

Pagrindinis tyrimo, paskelbto „Frontiers in Immunology“ žurnale, autorius Jean-Marie Andrieu sakė, kad organizmo atsako į ŽIV slopinimo idėja – priešingai nei imuninio atsako stimuliavimo, ką daro daugelis vakcinų – nėra nauja. Tačiau niekas nesitikėjo, kad ji veiks taip puikiai, po to kai daug kitų pasiūlymų buvo arba nesėkmingi, arba per brangūs masiniam naudojimui.

Imunitetas susiformavo pusei beždžionių

BCG vakcina buvo pasirinkta, nes yra žinoma, kad joje esančios medžiagos prisijungia prie ŽIV infekuotų dendritinių ląstelių, o imuninė sistema atpažįsta žarnyno bakterijas kaip nepavojingas ir todėl jų nepuola. Panašu, kad abu veiksniai padeda veiksmingai nuslopinti SIV.

Iš 29 beždžionių, kurioms buvo skirta vakcina, 15-ai susiformavo ilgalaikė apsauga nuo SIV. Vakcinos vartojimas per burną yra ne tik daug paprastesnis, bet taip pat daug veiksmingesnis būdas nei makštinis ar rektalinis vakcinos skyrimas. Vakcinos injekcija susilaukė mažiausiai sėkmės.

Kai makakoms buvo skirti CD8 ląstelių antikūnai, jų apsauga nuo SIV išnyko, bet antikūnus panaikinus ji grįžo.

Jeigu žmogaus organizme vyks tokie patys procesai, vakcina ne tik apsaugotų nuo ŽIV, bet kartu galėtų būti naudojama kaip gydymas juo užsikrėtusiems asmenims.

Nors visuomenės susidomėjimas šia tema yra milžiniškas, nuo tyrimo paskelbimo praėjo du mėnesiai, kol jį pastebėjo „Aidsmap“.