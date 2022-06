Okupantai Mariupolyje surengė „bado žaidynes“: žmonėms maisto reikia laukti dvi tris dienas

Kaip skelbia „Nexta“, tam, kad gautų maisto, gyventojai turi užsirašyti į eiles, kuriose laukti reikia dvi ar tris dienas.

The invaders staged a kind of "hunger games" for the residents of Mariupol for humanitarian aid. Since the citizens simply have no other source of food.



To get food, #Mariupol residents need to sign up for a queue that is two or three days ahead. pic.twitter.com/zbCmhdivVn