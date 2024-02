Nyderlanduose išeiviai iš Eritrėjos sukėlė riaušes

Policijos pareigūnai ir kiti skubios pagalbos darbuotojai buvo apmėtyti akmenimis ir apšaudyti fejerverkais po to, kai Hagos centre susigrūmė nesutariančios eritrėjiečių grupės.

Du policijos automobiliai ir mikroautobusas buvo visiškai sudeginti, o kiti automobiliai stipriai apgadinti. Taip pat buvo apgadinti pastatai Hagos centre, kur buvo susirinkę Eritrėjos vyriausybę palaikantys žmonės.

Riaušių policija panaudojo ašarines dujas, kad numalšintų neramumus, kurie kilo įvykio vietoje pasirodžius grupei žmonių, prieštaraujančių Eritrėjos prezidento Isayas‘o Afewerki‘o valdžiai. Hagos meras Janas van Zanenas pasmerkė smurto proveržį ir paskelbė nepaprastąją padėtį įvykio vietoje.

„Mūsų pareigūnai staiga susidūrė su ypač rimtu smurtu. Tenka apgailestauti, kad policijos pareigūnai ir kiti skubios pagalbos tarnybų darbuotojai buvo rimtai užpulti. Tai nepriimtina“, – komentavo Hagos policijos vadovė Marielle van Vulpen.

Ji taip pat sakė, kad buvo pradėti tyrimai.

Buvusi Nyderlandų politikė Myra Koomen, kuri yra eritrėjiečių Nyderlanduose atstovė spaudai, sakė visuomenės transliuotojui NOS, kad apie 500 Eritrėjos bendruomenės narių rengė vakarėlį Hagos centre. Anot jos, tai nebuvo politinis susirinkimas, o žmonės nėjo iš pastato ir nesiekė konfrontacijos.

Pastaraisiais mėnesiais per eritrėjiečių susitikimus įvairiose valstybėse prasiverždavo smurtas tarp diktatūrinės valdžios rėmėjų ir priešininkų.

Praeitą vasarą 26 policijos pareigūnai buvo sužaloti per Eritrėjos festivalį, kuris vyko Vokietijoje netoli Frankfurto. Po kelių mėnesių apie 50 žmonių buvo sužeista per eritrėjiečių renginį Stokholme, Švedijoje, o 2023 m. rugsėjų Eritrėjos vyriausybės rėmėjai ir priešininkai susigrūmė per protestą Tel Avive, Izraelyje.

Eritrėjoje, valstybėje Somalio pusiasalyje prie Raudonosios jūros, gyvena apie 3 mln. žmonių ir ši šalis yra iš esmės izoliuota tarptautiniu mastu.

Prezidentas I. Afewerki šalį valdė nuo tada, kai ji gavo nepriklausomybę maždaug prieš 30 metų. Politinės partijos ten uždraustos, o žodžio ir žiniasklaidos laisvė itin apribota. Ten nėra nei parlamento, nei nepriklausomų teismų ar pilietinės visuomenės organizacijų.