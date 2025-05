Nuteistas tūkstančius migrantų į Europą atvedęs asmuo: kalės 25 metus

Nelegalus imigrantas, kuris buvo įtrauktas į kontrabandą, per kurią į Europą buvo įvežta daugiau nei 3 tūkst. kitų imigrantų, nuteistas 25 metams nelaisvės.

Egipto pilietis A. Ebidas, kuris į Jungtinę Karalystę atvyko maža valtimi 2022 m. spalio mėn., bendradarbiavo su žmonių kontrabandos tinklais Šiaurės Afrikoje, kad vienu metu iš Libijos į Italiją galėtų perkelti šimtus migrantų.

Nacionalinė nusikaltimų agentūra (NCA) mano, kad 42-ejų vyro byla yra pirmoji, kai asmuo nuteistas už migrantų pervežimą iš Jungtinės Karalystės per Viduržemio jūrą.

Teisėjas Adamas Hiddlestonas teigė, kad A. Ebidas „vaidino svarbų vadovaujamąjį vaidmenį organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje“ ir kad „jo pagrindinis motyvas buvo pasipelnyti iš prekybos žmonėmis“.

Jis pasakė A. Ebidui, kad „sąmokslas, kuriame jūs dalyvavote, atnešė milijonus eurų“ ir kad jis turėjo būti „didelės sumos naudos gavėjas“.

Teisėjas pridūrė, jog gauta pinigų suma buvo „tikrai stulbinanti“ ir gauta iš „vargstančių žmonių sunkiai uždirbtų santaupų“, kurias A. Ebidas ir nusikalstama grupuotė „negailestingai ir ciniškai išnaudojo“.

Galiausiai nusikaltėlis prisipažino padėjęs septyniems žvejybos laivams, kuriuose buvo 3781 migrantas, atlikti pavojingą kelionę į Europą.

Jis teigė, kad operacijoje atliko tik nedidelį vaidmenį, tačiau teisėjas šį teiginį atmetė.

Kai laivai atplaukė į Italijos vandenis, vieno laivo palydovinis telefonas buvo panaudotas skambinti Italijos pakrančių apsaugai, kuri išgelbėjo visus žmones ir iškėlė juos į krantą.

A. Ebido mobilusis telefonas per dvi dienas 34 kartus susisiekė su palydoviniu telefonu, pranešė prokuratūra.

Jis tuo pačiu būdu padėjo dar penkioms valtims perplaukti per kitus šešis mėnesius, pridūrė prokuratūra.

Iš kiekvieno migranto buvo pareikalauta vidutiniškai apie 3,7 tūkst. eurų, tuo tarpu skaičiuojama, kad patys nusikaltėliai uždirbo daugiau kaip 14,2 mln. eurų, teigė NCA.

Tyrėjai jo telefone rado laivų nuotraukas, pokalbius apie galimą laivų pirkimą, migrantų kelionės vaizdo įrašus ir pinigų pervedimų ekrano kopijas.

