„Nors Afrikoje ir Azijoje cirkuliuoja kelis dešimtmečius, „Shamonda“ virusas iki šiol niekada nebuvo nustatytas žmonėms“, – bendrame pareiškime nurodė Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos.
Prancūzijoje nustatytas pirmas „Shamonda“ viruso atvejis žmogui, pavojaus visuomenės sveikatai nėra
Jos teigė, kad „šiuo metu jokio pavojaus visuomenės sveikatai nenustatyta“, ir pridūrė, jog šis užsikrėtimas yra „išimtinis atvejis, susijęs su sunkų imuniteto nepakankamumą turinčiu pacientu“, kuris buvo hospitalizuotas dėl sunkios sveikatos būklės.
„Shamonda“ virusas yra vabzdžių platinamas ortobuniavirusas, daugiausia pažeidžiantis gyvulius, ypač galvijus, ir perduodamas mašalų.
Pirmą kartą šis virusas nustatytas Nigerijoje 7-ojo dešimtmečio viduryje, o vėliau sporadiškai fiksuotas Afrikoje ir Japonijoje. Šiais metais jis plinta keliose Europos šalyse.
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