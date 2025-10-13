Nufilmavo, kaip nukrito sraigtasparnis – transporto priemonę pilotavo influenceris

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Kalifornijos gyventojai nufilmavo, kaip virš pakrantės gana žemai praskrido sraigtasparnis. Nufilmuotuose vaizduose matoma, kad pilotui staigiai pakėlus orlaivį į viršų, šis dar kelis kartus apsisuko ore ir su trenksmu krito tiesiai į palmes.
Kituose kadruose sraigtasparnis praskrido žmonėms tiesiai virš galvų. Supratęs, kad aparatas krenta, liudininkas spruko į netoliese esantį pastatą. Aplink prasidėjo panika.
Sraigtasparnis sudužo prie laiptų, vedančių į pėsčiųjų tiltą. Praeiviai suskubo traukti keleivius iš nuolaužų.
„Šis sraigtasparnis buvo „Cars ‘N Copters“ renginio, suplanuoto rytoj, dalis. Taip pat norime pranešti, kad penki žmonės buvo nugabenti į ligoninę – jų būklė šiuo metu nežinoma. Kiek žinome, pokyčių kol kas nėra“, – kalbėjo paplūdimio viešųjų ryšių vadovas Corbinas Carsonas.
Tarp nukentėjusiųjų – sraigtasparnio pilotas ir keleivis. Kiti trys – avarijos vietoje buvę pėstieji, tarp jų ir vaikas.
Kol kas žinoma, kad sraigtasparnį pilotavo Erikas Niksonas – drąsuolis influenceris, garsėjantis savo pavojingais oro triukais. Tądien jis skrido į privačią aviacijos šventę. Kol kas neaišku, kodėl jis prarado orlaivio kontrolę.
O prieš kelias dienas Kalifornijoje, Sakramento mieste, ant greitkelio nukrito medicininis sraigtasparnis. Jame buvo trys žmonės – pilotas, slaugytoja ir paramedikas. Tuomet per katastrofą žuvo sraigtasparniu skridusi slaugytoja.
