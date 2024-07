Nufilmavo, kaip galėjo įvykti tragedija – susidūrus dviems automobiliams vienas jų skriejo į pėsčiuosius

Apie tai – TV3 žinių reportaže.

Stebėjimo kamera Milvokio valstijoje fiksuoja, kaip pora saugiai kirtę kelią ir neskubėdami eina šaligatviu. Tačiau jau po akimirkos jų likimas pakimba ant plauko, kai susidūrus automobiliams vienas iš jų skrieja tiesiai į pėsčiuosius ir juos nušluoja.

Tačiau stebuklingu būdu moteris iš karto stojasi ant kojų ir šoka prie gulinčio vyro. Tuoj į pagalbą atskuba ir aplinkiniai.

„Vaikinui buvo sunku kvėpuoti, o mergina verkė. Ji sakė, kad jai skauda pečius, rodė įbrėžimus“, – pasakoja liudytojas Cha Song.

Išsiropštė patys

Iš apvirtusio automobilio netrukus pro galinį langą išsiropščia vaikinas ir mergina. Prie jų taip pat skuba netoliese gimtadienį šventę vietiniai.

„Maniau, kad jie tikrai bus žuvę, bet labai džiaugiuosi, kad jiems viskas gerai“, – pridūrė liudnininkas.

Ir avariją patyrusiems automobilio keleiviams ir pėstiesiems išties pasisekė, nes avarija galėjo baigtis kur kas liūdniau. Juodo visureigio nepraleistas sedanas po susidūrimo galėjo pražudyti pėsčiuosius, jei jie šaligatviu būtų ėję lėčiau.

Be to, skriejantį sedaną kiek pristabdyti galėjo apšvietimo stulpas ir telefono būdelė, kurią jis nušlavė. Milvokio policija skelbia, kad ir šaligatviu ėję, ir automobilyje buvę žmonės per stebuklą liko gyvi – atsipirko lengvais sužalojimais.

Viską pamatykite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.