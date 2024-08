Norėdamas atgrasyti Kiniją, Taivanas per pratybas išbandė kelias raketas

Kinija laiko Taivaną savo teritorija, nors daugiau kaip 23 mln. gyventojų turinčioje šalyje jau kelis dešimtmečius valdžioje yra demokratiškai išrinkta vyriausybė. Taivano sąsiauryje, skiriančiame abi šalis, Kinijos kariuomenė su naikintuvais ir karo laivais reguliariai demonstruoja jėgą ir grasina, esant reikalui, karine jėga suvienyti salą su žemynine dalimi.

Pratybomis Taivanas dabar nori parodyti ir savo gebėjimus ginti jūros ir sausumos teritorijas. Anot CNA, tai buvo pirmosios tokio pobūdžio raketų pratybos nuo tada, kai gegužę prie valdžios vairo stojo prezidentas Lai Chingas. Komunistinė vadovybė Pekine kaltina jį separatizmu, nes jo Demokratinė pažangos partija pasisako už salos nepriklausomybę.

Per pratybas buvo naudotas oro gynybos scenarijus, imituojant dronų numušimą minėtomis raketomis. Salos rytuose, be to, fregata jūroje treniravosi numušti droną priešlėktuvine raketa.