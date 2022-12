Nevykęs rusų deputato juokelis: pažadėjo berniukui iš Kyjivo šventėms nusiųsti raketų

Toks akibrokštas įvyko Rusijos valstybės Dūmos labdaros renginyje „Norų medis“.

Partijai „Teisingoji Rusija – už tiesą“ atstovaujantis O. Nilovas turėjo nuo medžio nukabinti kortelę su vaiko naujametiniu noru, o tada pasistengti jį išpildyti.

„Berniukas Vova iš Kyjivo svajoja apie raketas. Vova, tu gausi raketų, tik palauk. Žinoma, tik juokauju“, – plintančiame vaizdo įraše sako O. Nilovas.

🤦 "The boy Vova from Kyiv dreams of rockets. Vova, you'll get rockets, wait."



This is a joke by Oleg Nilov, a deputy of the "Just Russia" party, at the "Wishing Tree" charity event in the Russian State Duma. pic.twitter.com/uxumuhvcYP