Netikėtas Zelenskio poelgis spaudos konferencijos metu nepaliko abejingų

„Sky News“ dalinasi trumpu vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota, kaip trečiadienį vykusios Didžiosios Britanijos ir Ukrainos lyderių spaudos konferencijos metu V. Zelenskis apsikabino žurnalistę.

Adresuodama klausimą nuo BBC Ukrainos naujienų tarnybos žurnalistė V. Zelenskiui ukrainietiškai sakė: „Gerbiamas prezidente, dėkui kad atvykote. Ir nors žinau, kad negalima, labai norėčiau jus apsikabinti“.

Į tai Ukrainos prezidentas linksmai atsakė „Kodėl gi ne! Prašau, ateikite, apsikabinkime“ ir nužengęs nuo tribūnos apglėbė savo tautietę. Salė šį gestą palydėjo plojimais.

Watch as a Ukrainian journalist asks for and then receives a hug from President Zelenskyy.



She then goes on to ask Rishi Sunak about Britain's stance on sending warplanes to Ukraine and about sanctions on Russians in London.https://t.co/cz5NTchyMw



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/a5W1apoajK