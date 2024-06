Netanyahu: „Hamas“ atmeta susitarimą, ne Izraelis

„Intensyvus kovų su „Hamas“ etapas artėja prie pabaigos“, – sakė B. Netanyahu Izraelio televizijos kanalui „Channel 14“, nors nepateikė konkretaus termino.

„Tai nereiškia, kad karas baigiasi, bet intensyvus karo etapas Rafache baigiasi“, – nurodė jis.

Izraelio pareigūnai Rafachą vadina paskutine „Hamas“ tvirtove Gazos Ruože. Gegužės pradžioje kariai įžengė į pietinį miestą prie apgultos teritorijos sienos su Egiptu, nors visame pasaulyje nerimauta dėl ten besiglaudžiančių civilių palestiniečių likimo.

Kariuomenė perėmė Rafacho pasienio perėjos palestiniečių teritorijos pusėje kontrolę. Per ją driekiasi svarbus kelias, per kurį į Gazos Ruožą patenka itin reikalinga pagalba, bet nuo to laiko, kai perėjos kontrolę perėmė izraeliečiai, ji uždaryta.

B. Netanyahu interviu – pirmasis jo pokalbis su Izraelio žiniasklaida nuo spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolio išprovokuoto karo pradžios, – buvo transliuojamas tuo metu, kai jo gynybos ministras atvyko į Vašingtoną derybų dėl karo Gazoje ir didėjant įtampai su Libano judėjimu „Hezbollah“.

Sekmadienį Izraelis toliau bombardavo Gazos miestą, esantį Palestinos teritorijos šiaurėje, o „Hamas“ valdomos teritorijos medikai ir civilinės gynybos agentūra pranešė apie mirtinus smūgius.

Irano remiamas Libano judėjimas „Hezbollah“ kasdien apšaudo Izraelio kariuomenę, o tai ypač per pastarąsias dvi savaites kurstė baimes dėl plataus masto karo.

B. Netanyahu sakė, kad „pasibaigus intensyviam etapui“ Gazos Ruože Izraelis „perkels dalį pajėgų į šiaurę [...] pirmiausia gynybos tikslais“.

Premjeras, kuriam vis didesnį spaudimą daro Izraelio demonstrantai, reikalaujantys sudaryti susitarimą dėl Gazos Ruože tebelaikomų įkaitų išlaisvinimo, sakė, kad nesutiks su jokiu susitarimu, kuriame būtų numatytos nuolatinės paliaubos. Tai yra vienas iš pagrindinių „Hamas“ reikalavimų, keliamų įstrigus tarpininkavimo pastangoms sudaryti paliaubas.

„Tikslas – grąžinti pagrobtuosius ir panaikinti „Hamas“ režimą Gazoje“, – sakė B. Netanyahu.

Paklaustas apie pokario scenarijus, B. Netanyahu sakė, kad Izraelis išlaikys Gazos Ruožo „karinę kontrolę artimiausioje ateityje“.

„Mes taip pat norime sukurti civilinę administraciją, jei įmanoma, su vietos palestiniečių pagalba“ ir regionine parama, pridūrė B. Netanyahu.

Spalio 7 dieną per išpuolį Izraelio pietuose žuvo 1 194 žmonės, daugiausia civiliai, rodo naujienų agentūros AFP duomenys, pagrįsti oficialiais Izraelio skaičiais.

Kovotojai taip pat pagrobė įkaitų, iš kurių 116 tebėra Gazoje, o kariuomenė teigia, kad 41 iš jų yra negyvi.

Per Izraelio atsakomąjį puolimą žuvo mažiausiai 37 598 žmonės, taip pat daugiausia civiliai, skelbia Gazos Ruožo sveikatos ministerija.